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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.07.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Galatasaray bu yaz ince eleyip sık dokuyor!

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Galatasaray bu yaz ince eleyip sık dokuyor!

Galatasaray, 2018-2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcuya kiralama ve bonservis olarak 8 milyon 450 bin Euro harcarken, bu yaz döneminde ise aldığı 7 futbolcu için 1 milyon 800 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi.

Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan Galatasaray, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor. UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden sarı-kırmızılılar, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti.

Cimbom kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk ile güçlendirdi. Bu futbolculardan 5'ini bonservis ödemeden alan Aslan, 1 isme bonservis, 1'ine de kiralama bedeli verdi. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham'a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi. Aslan bu transferlerin dışında daha orta saha ve forvete de takviyeler yapacak.

Geçen yaz transferde 8 milyon 450 bin Euro harcadı

Kamp dönemi başlamadan transferlerin çoğunu yapan, mevcut dönemde de bazı bölgelere nokta atışı yapmayı planlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezona göre hareketli günler yaşıyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu yaz transfer dönemini geçti. Cimbom, geçtiğimiz yaz döneminde Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Badou Ndiaye ve Ömer Bayram'ı transfer etmişti. Bu 6 transfer için sarı-kırmızılıların kasasından 8 milyon 450 bin Euro para çıktı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı harcamalar şöyle:

Henry Onyekuru: 800 bin Euro kiralama bedeli (Everton)
Emre Akbaba: 4 milyon Euro (Alanyaspor)
Ömer Bayram: 400 bin Euro (Akhisarspor)
Badou Ndiaye: 750 bin Euro kiralama bedeli (Stoke City)
Muğdat Çelik: Bonservissiz
Yuto Nagatomo: 2 milyon 500 bin Euro (Inter)

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Galatasaray bu yaz ince eleyip sık dokuyor

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