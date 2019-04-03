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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
03.04.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Douglas ile anlaştı

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Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Douglas ile anlaştı

Yeni sezon için teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Galatasaray, yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Sezon sonunda 7 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Cimbom'un birçok bölgeye transfer yapması bekleniyor.

Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırması beklenen, Linnes'e de yeni sözleşme önermeyen Galatasaray, yeni sağ bekini buldu.

Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu Douglas'ın menajeri ile temasa geçen Cim-Bom'un prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

Seneye maddi kriz yaşamamak için maliyeti düşük oyuncular arayan Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli olmayacağı için Douglas'ın transferi için yoğun çaba harcıyor. Sivas'ın da bu oyuncuyu bırakmak istemediği belirtiliyor.

Ancak, Douglas da Galatasaray ile görüşmelere devam ettiği için Sivasspor yönetiminden gelen sözleşme uzatma tekliflerine olumlu cevap vermedi.

Sivas ile oynanan ve 4-2 biten maçta 2 asiste imza atarak Terim'in gözüne giren 28 yaşındaki Sambacı, bu sezon 24 lig maçında görev yaparken 3 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

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Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Douglas ile anlaştı

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