Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Douglas ile anlaştı
Yeni sezon için teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Galatasaray, yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.
Sezon sonunda 7 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Cimbom'un birçok bölgeye transfer yapması bekleniyor.
Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırması beklenen, Linnes'e de yeni sözleşme önermeyen Galatasaray, yeni sağ bekini buldu.
Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu Douglas'ın menajeri ile temasa geçen Cim-Bom'un prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.
Seneye maddi kriz yaşamamak için maliyeti düşük oyuncular arayan Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli olmayacağı için Douglas'ın transferi için yoğun çaba harcıyor. Sivas'ın da bu oyuncuyu bırakmak istemediği belirtiliyor.
Ancak, Douglas da Galatasaray ile görüşmelere devam ettiği için Sivasspor yönetiminden gelen sözleşme uzatma tekliflerine olumlu cevap vermedi.
Sivas ile oynanan ve 4-2 biten maçta 2 asiste imza atarak Terim'in gözüne giren 28 yaşındaki Sambacı, bu sezon 24 lig maçında görev yaparken 3 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.
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