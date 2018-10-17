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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
17.10.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Galatasaray-Brescia maçının ardından

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Galatasaray-Brescia maçının ardından

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: "En iyi oyunumuzu son çeyrekte oynadık"

ULEB Avrupa Kupası'nda A Grubu 3. haftasında sahasında İtalyan ekibi Germani Brescia Leonessa'yı 84-76 yenen Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan, ikinci yarı iyi oynayarak karşılaşmayı kazandıklarını söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Son üç maçımızı talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. İşin kötü yanı sürekli tekrarlayan hataları yaparak kaybediyoruz. İlk yarı çok top kaybettik. İkinci yarı iyiydik. Sadece 3 top kaybı yaptık. En iyi oyunumuzu son çeyrekte oynadık. Onları sadece 11 sayıda tuttuk. Takımımı tebrik ediyorum."

Genç bir takım olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Rakibimiz zaman zaman beş kısa oyuncuya döndü. Bizim için alışılmış bir şey değildi. Galibiyet için mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Kazanarak kredimizi artırmalıyız. Sonraki maçlarda umarım iyi performans sergileriz." diye konuştu.

Diana: "Kaybettiğimiz için üzgünüm"

Germani Brescia Leonessa Başantrenörü Andrea Diana, kritik hatalar yaparak maçı kaybettiklerini dile getirdi.

Şut tercihlerinde takım olarak hatalar yaptıklarını belirten Diana, "Maçta her topun, her pozisyonun çok büyük bir değeri var. Ancak bunun değerini bildiğimizi düşünmüyorum. Maçta 8 sayı öne geçtiğimiz bölümler oldu. Bu bölümden sonra her kritik topta hata yaptık. Takım olarak iyi hücum etmedik, birlikte kalamadık. Bu konuda üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Germani Brescia Leonessa Başantrenörü Andrea Diana: "İtalya Ligi'nden daha farklı bir yarışmada bulunuyoruz. Burada hatalarınızı çok çabuk, çok sert cezalandıran takımlar var. Galatasaray bunlardan biriydi"

Her geçen gün daha iyiye gittiklerini aktaran İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:

"Takımıma güveniyorum. İtalya Ligi'nden daha farklı bir yarışmada bulunuyoruz. Bunu anlamamız gerek. Burada hatalarınızı çok çabuk, çok sert cezalandıran takımlar var. Galatasaray bunlardan biriydi. Maçın ritmini son çeyrekte kaybettik. Ayrıca taraftarları da çok iyi atmosfer oluşturdu."

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