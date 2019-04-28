Galatasaray, borsada şampiyon
Sarı kırmızılı kulüp hem toplam değer hem de kârlılıkta lider.
Galatasaray Sportif A.Ş., 928.8 milyon TL ile en değerli kulüp iştiraki olurken, Fenerbahçe 703.7, Beşiktaş 439.2, Trabzonspor 226.9 milyon TL toplam değere ulaştı.
TÜRK sporunun lider kulüpleri olan 4 büyükler, bir yandan borsada da yarış veriyor. Hisseleri borsada işlem gören kulüplerin 2019 yılındaki performansları dikkate alındığında, Galatasaray’ın ciddi bir fark attığı görülüyor. Galatasaray Sportif A.Ş., 928.8 milyon TL ile birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 703.7 milyon ile ikinci, Beşiktaş 439.2 milyon ile üçüncü, Trabzonspor 226.9 milyon TL ile dördüncü sırada yer aldı.
Beşiktaş yüzde 14 kazandırdı
GALATASARAY Sportif A.Ş. aynı zamanda yatırımcısına en çok kazandıran kulüp iştiraki oldu. 2 Ocak 2019’da 1.23 TL olan hisseler, 26 Nisan 2019’da 1.72 TL’ye yükselerek yatırımcısına yüzde 40 kazandırdı. Galatasaray Sportif A.Ş. hisselerinin nisan ayı içindeki değer artış oranı ise yüzde 70’i buldu. Beşiktaş’ın hisseleri aynı süreçte 1.60’tan 1.83’e yükselirken, yatırımcının kâr oranı yüzde 14 oldu.
F.Bahçe aynı kaldı, Trabzon zarar etti
FENERBAHÇE’nin hisseleri yılbaşından bu yana aynı düzeyde seyretti. 2 Ocak’ta 7.06 olan hisselerin fiyatı 26 Nisan’da 7.11’e çıkarken, yatırımcıların kâr oranı binde 7 olarak gerçekleşti. 2 Ocak 2019 tarihinde 1.32 TL olan Trabzonspor’un hisseleri ise 26 Nisan’da 0.96 TL’ye düştü. 115 günlük süreçte hisselerin değer kaybı yüzde 27’yi buldu.
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