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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray, borsada şampiyon

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Galatasaray, borsada şampiyon

Sarı kırmızılı kulüp hem toplam değer hem de kârlılıkta lider.

Galatasaray Sportif A.Ş., 928.8 milyon TL ile en değerli kulüp iştiraki olurken, Fenerbahçe 703.7, Beşiktaş 439.2, Trabzonspor 226.9 milyon TL toplam değere ulaştı.

TÜRK sporunun lider kulüpleri olan 4 büyükler, bir yandan borsada da yarış veriyor. Hisseleri borsada işlem gören kulüplerin 2019 yılındaki performansları dikkate alındığında, Galatasaray’ın ciddi bir fark attığı görülüyor. Galatasaray Sportif A.Ş., 928.8 milyon TL ile birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 703.7 milyon ile ikinci, Beşiktaş 439.2 milyon ile üçüncü, Trabzonspor 226.9 milyon TL ile dördüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş yüzde 14 kazandırdı

GALATASARAY Sportif A.Ş. aynı zamanda yatırımcısına en çok kazandıran kulüp iştiraki oldu. 2 Ocak 2019’da 1.23 TL olan hisseler, 26 Nisan 2019’da 1.72 TL’ye yükselerek yatırımcısına yüzde 40 kazandırdı. Galatasaray Sportif A.Ş. hisselerinin nisan ayı içindeki değer artış oranı ise yüzde 70’i buldu. Beşiktaş’ın hisseleri aynı süreçte 1.60’tan 1.83’e yükselirken, yatırımcının kâr oranı yüzde 14 oldu.

F.Bahçe aynı kaldı, Trabzon zarar etti

FENERBAHÇE’nin hisseleri yılbaşından bu yana aynı düzeyde seyretti. 2 Ocak’ta 7.06 olan hisselerin fiyatı 26 Nisan’da 7.11’e çıkarken, yatırımcıların kâr oranı binde 7 olarak gerçekleşti. 2 Ocak 2019 tarihinde 1.32 TL olan Trabzonspor’un hisseleri ise 26 Nisan’da 0.96 TL’ye düştü. 115 günlük süreçte hisselerin değer kaybı yüzde 27’yi buldu.

Galatasaray, borsada şampiyon

Galatasaray, borsada şampiyon

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