Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 futbolcu...

Sezon başında, Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Feghouli, Ndiaye ve Gomis'i transfer ederek transfer döneminin en hareketli ekibi olan Galatasaray son bir transfer yaparak transfere son noktayı koymayı düşünüyor.



Sarı kırmızılı ekip sol kanat için yaklaşık 1 aydır Juventus'un oyuncusu Asamoah’ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Asamoah olmazsa Tudor ile yönetimin masasında olan 4 futbolcu hakkındaki son durum bilgisine ise Hürriyet ulaştı…



İŞTE GALATASARAY’IN SOL BEK TRAFİĞİNDEKİ TABLO

Asamoah: Galatasaray, Asamoah ile 2 hafta önce anlaşmıştı. G.Saray, halen Juventus’un bu transfere izin vermesini bekliyor. G.Saray Yönetimine göre bu transferin olma ihtimali ise yüzde 80...

Asamoah transferinin bitme olasılığını yüksek gören Galatasaray Kulübü, yine de B planını da hazır tutmak adına harekete geçti. 31 Ağustos’a kadar Asamoah’a süre veren Galatasaray yönetimi, alternatif oyuncu olarak da Arsenalli Kieran Gibss’e talip oldu.

Gibbs: Galatasaray, Asamoah’ın alternatifi olarak Gibbs için Arsenal’in kapısını çaldı. Ancak İngiliz devi, Gibbs için Galatasaray’dan tam 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Galatasaray ise sol bek için böyle bir bütçe ayırmadığı için Sportif Direktör Cenk Ergün, Arsenal Kulübüne bugün Gibbs’i kiralamak için teklif sundu.



Arsenal kiralama formülüne sıcak bakarsa Galatasaray, Asamoah transferinde bir sorun çıkması halinde Gibbs’i kiralayacak



Babarahman: G.Saray’a transfer döneminde önerilen sol beklerden biri Chelsea’de forma giyen Babarahman idi. Chelsea Kulübü, Babarahman’ı Galatasaray’a kiralık olarak vermeyi kabul etti.



Ancak bu futbolcunun 8-10 aydır sahalardan uzak kalması ve uzun süreli zor bir sakatlıktan çıkması nedeniyle Galatasaray, kiralık olarak transferi mümkün olan Babarahman’ın doğru bir operasyon olmayacağı konusunda birleşti.

Martella: G.Saray’a önerilen bir diğer sol bek adayı ise Bruno Martella idi. Maliyeti uygun ve 25 yaşındaki sol beki, Teknik Direktör Igor Tudor izledi.



Crotone’nin Milan ile oynadığı ve 3-0 kaybettiği maçı dikkatle izleyen Tudor, Martella’nın transferine onay vermedi ve İtalyan sol beki beğenmedi.