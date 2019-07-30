Galatasaray bombayı parlatıyor! Transfer...
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden ve benzer senaryoyu bir kez daha yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar Ryan Babel ve Jean Michael gibi yıldızları kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi için de girişimlerini tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, deneyimli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
İngiltere Premier Lig'in güçlü ekibi Chelsea ile olan sözleşmesi bu yaz sona eren 33 yaşındaki stoepr Gary Cahill, daha önceki dönemlerde sıklıkla Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.
Fanatik'in İngiltere'de yayım yapan The Sun'a dayandırdığı habere göre, Galatasaray yöneticileri kariyerini Londra'da sürdürmek istediği öğrenilen deneyimli savunmacının transferi için eski yıldızları Didier Drogba'yı devreye soktu. Aynı zamanda Cahill'in eski takım arkadaşı olan 41 yaşındaki efsanevi ismin oyuncuyu Türkiye'ye gelmesi için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 8 maçta görev alan Cahill, kariyerinde İngiliz ekibiyle 290 maça çıktı ve 25 gol atıp 7 asist yaptı.
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