Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, kendilerine çok güzel ev sahipliği yapıldığını aktararak, Bolu kentine teşekkür etti. Şahin ayrıca, "Önümüzdeki hafta da bu avantajı koruyup, 8 takım içinde yerimizi almak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kupada oynanacak olan Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti.
Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak olan Galatasaray-Boluspor maçının saati değişti. Müsabaka 19.45’te oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadı’ında oynanacak olan Galatasaray- Boluspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, 19.45 olarak değişti.
Turun ilk maçında Galatasaray rakibi Boluspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
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