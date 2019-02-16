Galatasaray bir zamanlar 'Avrupa Fatihi'ydi!
Benfica’ya evinde boyun eğen sarı-kırmızılılar, Avrupa’daki son 25 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Bir dönem müthiş başarılarıyla zafer üstüne zafer kazanan Cimbom, evindeki son 9 Avrupa sınavından 1 galibiyet çıkarabildi.
Avrupa Ligi'nde ikinci kupa hedefiyle yola çıkan ancak evinde Benfica'ya yenilen Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor... Tarihi boyunca hep Avrupa zaferleriyle adından söz ettiren sarı-kırmızılıların son yıllarda Edirne'den ötede yüzü gülmüyor. Bu kötü serinin son halkası da Benfica mağlubiyeti oldu.
JUVENTUS'TAN SONRA HÜSRAN
2013-14 sezonunda unutulmaz Juventus galibiyetine imza atan Galatasaray, o tarihten bu yana Avrupa'daki 25 maçın sadece 2'sini kazanabildi. sarı-kırmızılılar 16 yenilgi yaşarken, 7 de beraberlik elde etti.
SADECE LOKOMOTİV'İ DEVİRDİ
Her zaman seyircisi önünde Avrupa takımlarına sahayı dar eden Galatasaray, evindeki son 9 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Cimbom, son olarak bu sezon Lokomotiv Moskova'yı yenebildi.
ZORU BAŞARMASI GEREK
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 'şeker gibi' bir gruba düşmesine rağmen, üçüncü olabilen Cimbom, eğer Benfica deplasmanında zoru başaramazsa Avrupa defterini kapatmış olacak.
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