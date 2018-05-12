'Galatasaray, bir Aslan gibi saldırdı'
Galatasaray'ın ilk yarısını 2-0 önde kapadığı maçın ardından gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.
Erol Bulut, Galatasaray'a karşı deplasmanda yapmaması gereken bir yanlışa düştü ve bedelini ödedi! Savunmasını önde kuran Yeni Malatyaspor'un defansını Garry Rodrigues dağıttı. Karşılaşma başında Rodrigues sahneye çıktı ve önce Belhanda, sonra Gomis'e golü attırdı. Rodrigues ile Belhanda ilk yarının en iyileri idi.
Galatasaray takımı şampiyonluğu ne kadar çok istediğini ilk yarıdaki hırsı, tutkusu, mücadelesi ile ortaya koydu. Galatasaray, bir Aslan gibi saldırdı, rakibi Malatya'yı sürklase edip sahadan sildi. Yeni Malatya defansına, takımına Galatasaray zor anlar yaşattı.
Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi ama bir o kadarını da kaçırdı. Sarı kırmızılılar bu skor ile son haftaya girilirken rakibi Fenerbahçe ile averajı da açmış olacağı için gol isteğinden vazgeçmeyip farkı açmaya çalışacaktır.
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