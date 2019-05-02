"Galatasaray-Beşiktaş" TEK MAÇ oldu! iddaa'nın favorisi...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında zirveyi kasıp kavuracak olan "Galatasaray-Beşiktaş" karşılaşması iddaa'da TEK MAÇ oldu! İşte iddaa oranları ve öne çıkanlar...
- Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 15 lig maçının tamamında gol atmayı başardı.
- Beşiktaş ise deplasmanda oynadığı son 7 maçın tamamında gol buldu.
- Aralarındaki son 10 maçın 7'sinde 2.5 gol barajı aşılmadı.
- Sadece 2 maçta karşılıklı goller izledik.
- 6 defa Galatasaray ilk golü atarken, Beşiktaş ise 4 maçta ilk golü bulan takım oldu.
MİSLİ.COM'DA TEK MAÇ'I KAÇIRMA!
iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabilecek olan "Galatasaray-Beşiktaş" karşılaşmasında 1,70 oranıyla sarı kırmızılılar maçın favorisi olarak belirlenmiş durumda...
İlk olarak 1,45'ten açılan "2.5 ÜST" tercihi ise 1,35'e geriledi!
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