Galatasaray Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu
Şampiyonluk için son viraja girilen Süper Lig'de Galatasaray bu akşam evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Şampiyonluk yolunda kritik viraj... Galatasaray ve Beşiktaş bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Beşiktaş taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı...
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU:
Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
-Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçı için kam yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı. Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar, dün son antrenmanını yaparak tesislerde kampa girdi. Galatasaray’ı maç öncesinde yüzlerce taraftar destek vermek için tesislere akın etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma için Metin Oktay Tesisleri’nden stada hareket etti. Taraftarlar, takımı tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde uğurladı.
-Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na ulaştı. Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi. Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.
-Vodafone Park'ın Kuzey Kale arkasında bulunan Belediye Park alanında toplanan 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Daha sonra taraftarları taşıyan 35 otobüs, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.
343. KEZ KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.
Son 27 lig maçında 5 kırmızı kart
Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.
PENALTIYA DİKKAT
Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.
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