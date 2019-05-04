Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maça kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi, başta bu iki takımın taraftarı olmak üzere pek çok futbolsever tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, lider Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte daha da önem kazandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaya dair detaylar, maça kısa bir süre kala merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Beşiktaş derbisine ilişkin detaylar...
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, 5 Mayıs'ta yapılacak ve saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Serkan Tokat ise dördüncü hakem olacak. Bu önemli müsabaka, beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 345. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 345. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 344 maçın 121'ini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 121 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 44, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 148, siyah-beyazlılar 128 gol attı. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler 6 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 29 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 150 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 77, Galatasaray'dan ise 73 futbolcu sarı kart gördü.
DERBİLERE PENALTI DAMGASI
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbilere son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 32 maçta hakemler, toplam 14 kez penaltı kararı verdi, 9 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.
Söz konusu dönemde hakemler Galatasaray için 9, Beşiktaş için de 5 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 5 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 3 kez penaltı kaçırdı. Ligin ilk yarısında oynanan derbi maçta Beşiktaş, kazandığı
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.
BURAK YILMAZ'IN 300. LİG MAÇI
Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanacak derbi maçta görev verilmesi halinde Süper Lig'deki 300. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarıyla ligde 299 lig maçına çıkan Burak, rakip fileleri 175 kez havalandırdı.
Burak, ayrıca derbi maçta takımının en büyük kozlarından biri olacak. 33 yaşındaki futbolcu, son 6 maçta takımına 7 gol kazandırdı. Devre arasında transfer edilen deneyimli oyuncu, 12 karşılaşmada siyah-beyazlı formayla 11 gol attı.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Yuto Nagatomo), Fernando, Ndiaye, Sofiane Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mbaye Diagne
Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens (Ricardo Quaresma), Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz
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