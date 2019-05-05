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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.05.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Tüm taraftarların sabırsızlıkla beklediği Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Başakşehir ile birlikte şampiyonluk potasında bulunan iki ezeli rakip dev maçta kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi Galatasaray 60 puanla ikinci sırada bulunuyor, Beşiktaş ise Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 59 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısındaki maç ise henüz oynanmadı. İkili averaj iki takım arasında oynanacak 2. maç sonunda belli olacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, 5 Mayıs'ta yapılacak ve saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Tüm futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği Galatasaray Beşiktaş maçı, beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Yuto Nagatomo), Fernando, Ndiaye, Sofiane Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mbaye Diagne
Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens (Ricardo Quaresma), Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

KRALLARIN KARŞILAŞMASI

Bir yanda 28 golle sezona damgasını vuran Mbaye Diagne, diğer tarafta 2 kez ligde krallık yaşayan, sezonun ikinci yarısının da en skorer oyuncusu Burak Yılmaz... Şampiyonluk derbisinde tüm gözler, iki yıldızın üstünde olacak.
Çıktığı 12 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırıp Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışına sokan Burak, daha önce iki kez gol krallığı yaşamıştı.

İKİ TAKIMIN KARŞILAŞMALARI

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 344 maçın 121'ini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 121 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 44, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 148, siyah-beyazlılar 128 gol attı. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler 6 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 29 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 150 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 77, Galatasaray'dan ise 73 futbolcu sarı kart gördü.

 

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