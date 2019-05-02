Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? İşte derbi tarihi
Spor Toto Süper Lig'e 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ikinci Galatasaray, sahasında üçüncü Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, maçın ne zaman oynanacağı ve diğer detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki önemli bir derbiye sahne olacak. Aynı zamanda zirve yarışını da yakından ilgilendiren mücadele öncesi pek çok detay, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, 5 Mayıs'ta yapılacak ve saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Serkan Tokat ise dördüncü hakem olacak.
GALATASARAY SON DÖNEMDE DERBİ KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Spor Toto Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabildi.
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 7 derbinin birini kazanırken birinde berabere kaldı, beşini kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 8 derbide ise 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.
Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
TÜRK TELEKOM STADINDA DERBİ KARNESİ
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 18 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken 4 kez de eşitliği bozamadı.
Sahasındaki 18 derbide rakip ağları 24 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.
DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE OLACAK
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında her iki takım, golcüleriyle sonuç almaya çalışacak.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Galatasaray'da gol krallığı yarışında önde olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar beklentileri karşılayamasa da derbi mücadelesinde görevini yerine getirmeye çalışacak.
Beşiktaş'ta ise devre arasında transfer edilen ve yaptığı katkıyla siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk iddiasını güçlendiren Burak Yılmaz, derbide gol serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.
Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Diagne, bu sezon 26 lig maçında 28 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen Diagne, lacivert-beyazlı formayla çıktığı 17 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırdı.
Senegalli oyuncu, Galatasaray'da ise henüz beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılı takımda 9 maçta şans bulan Diagne, 8 kez gol sevinci yaşadı.
Diagne, 28 golün 11'ini penaltı atışlarından buldu. Kasımpaşa'da attığı 20 golün 6'sini penaltından atan Senegalli futbolcu, Galatasaray'da ise 8 golün 5'ini bu şekilde kaydetti.
BURAK YILMAZ 6 MAÇTIR ATIYOR
Beşiktaş'ın derbideki en büyük gücü olacak Burak Yılmaz, eski takımı Galatasaray karşısında gol serisini sürdürmeye çalışacak.
Diagne gibi bu sezon iki farklı takımda görev alan Burak, ligin ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 7 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. 33 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede formasını giydiği Beşiktaş'ta ise 12 karşılaşmada 11 gol kaydetti.
Burak Yılmaz, özellikle son 6 karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı. Deneyimli futbolcu, söz konusu 6 karşılaşmada 7 gol attı.
Trabzonspor'da attığı 5 golün ikisini penaltıdan atan Burak, Beşiktaş'ta da 2 golü bu şekilde buldu.
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