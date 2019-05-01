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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.05.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Galatasaray Beşiktaş maç biletleri ne kadar? Derbi ne zaman?

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Galatasaray Beşiktaş maç biletleri ne kadar? Derbi ne zaman?

Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı için bilet fiyatları belli oldu. Bu hafta sonu birçok futbolseverin yakından takip edeceği Galatasaray Beşiktaş derbisi için misafir takım biletleri tamamen tükendi. Derbide bilet fiyatları 150 liradan başlayıp 1000 liraya kadar alıcı bulacak. İşte, bilet fiyatları ve Galatasaray Beşiktaş derbi maçının ne zaman oynanacağına dair bazı bilgiler

Galatasaray Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı. 2 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'da GS Bonus Kart ve GS Mobile hat sahipleri için satışa çıkacak olan biletler, 150 ile 1000 lira arasında alıcı bulacak. 

03 Mayıs Cuma günü ise saat 11:00’de Galatasaray Logolu Passolig Kart sahipleri için biletler genel satışa sunulacak.

DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ev sahibi takım biletleri 03.05.2019 Cuma günü saat 11:00'a kadar sadece GS logolu Passolig Kartlar ile GS Bonus kart ve GS MOBILE faturalı hat sahipleri tarafından satın alınabilir.

03.05.2019 Cuma saat 11:00 itibariyle Galatasaray Logolu Passolig Kartlar ile satın alınabilir.

04.05.2019 saat 19:00 tarihinden itibaren Beşiktaş A.Ş. Logolu Kartlar dışındaki tüm Passolig Kartlar ile satın alınabilir. 

Galatasaray Beşiktaş maç biletleri ne kadar Derbi ne zaman

1. Kategori: 1000 TL

2. Kategori: 900 TL

3. Kategori: 800 TL

4. Kategori: 800 TL

5. Kategori: 750 TL

6. Kategori: 600 TL

7. Kategori: 400 TL

8. Kategori: 300 TL

9. Kategori: 250 TL

10. Kategori: 175 TL

11. Kategori: 150 TL

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