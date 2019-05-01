Galatasaray Beşiktaş maç biletleri ne kadar? Derbi ne zaman?
Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı için bilet fiyatları belli oldu. Bu hafta sonu birçok futbolseverin yakından takip edeceği Galatasaray Beşiktaş derbisi için misafir takım biletleri tamamen tükendi. Derbide bilet fiyatları 150 liradan başlayıp 1000 liraya kadar alıcı bulacak. İşte, bilet fiyatları ve Galatasaray Beşiktaş derbi maçının ne zaman oynanacağına dair bazı bilgiler
Galatasaray Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı. 2 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'da GS Bonus Kart ve GS Mobile hat sahipleri için satışa çıkacak olan biletler, 150 ile 1000 lira arasında alıcı bulacak.
03 Mayıs Cuma günü ise saat 11:00’de Galatasaray Logolu Passolig Kart sahipleri için biletler genel satışa sunulacak.
DERBİ NE ZAMAN?
Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Ev sahibi takım biletleri 03.05.2019 Cuma günü saat 11:00'a kadar sadece GS logolu Passolig Kartlar ile GS Bonus kart ve GS MOBILE faturalı hat sahipleri tarafından satın alınabilir.
03.05.2019 Cuma saat 11:00 itibariyle Galatasaray Logolu Passolig Kartlar ile satın alınabilir.
04.05.2019 saat 19:00 tarihinden itibaren Beşiktaş A.Ş. Logolu Kartlar dışındaki tüm Passolig Kartlar ile satın alınabilir.
1. Kategori: 1000 TL
2. Kategori: 900 TL
3. Kategori: 800 TL
4. Kategori: 800 TL
5. Kategori: 750 TL
6. Kategori: 600 TL
7. Kategori: 400 TL
8. Kategori: 300 TL
9. Kategori: 250 TL
10. Kategori: 175 TL
11. Kategori: 150 TL
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