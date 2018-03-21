Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak
TFF, resmi sitesinden ligde oynanacak 31. haftaya kadar olan programı açıkladı. Ligin 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Bunun dışında milli maçlar arasının ardından oynanacak 27. hafta maçlarında öne çıkan Galatasaray-Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, 29. haftadaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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