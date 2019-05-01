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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.05.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin primi belli oldu

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin primi belli oldu

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray maçı öncesi kesenin ağzını açtı: Cimbom'u yendikleri takdirde siyah-beyazlı oyuncuların cepleri dolacak. Başakşehir galibiyetinin 60'ar bin TL'lik primi de karşılaşma öncesi futbolcuların hesaplarına yatırılacak.

Süper Lig'de son dört haftaya girilirken lider Medipol Başakşehir'le arasında 3, ikinci sıradaki Galatasaray'la da 1 puanlık fark kalan Beşiktaş, şampiyonluğa kilitlendi.

Siyah-beyazlılar, bu hafta sonu Cimbom'la Türk Telekom'da oynayacakları derbiyi kazanıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın hesabını yaparken yönetim de keseğinin ağzını iyice açtı. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Galatasaray galibiyetine 100'er bin TL prim verme kararı aldı.

Ayrıca Başakşehir galibiyetinin 60'ar bin TL'lik priminin de derbi öncesi futbolcuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Yönetimin bu jesti, siyah-beyazlı futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Takımın moral ve motivasyonu üst seviyeye çıktı.

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DEPLASMANDA GÜNEŞ DOĞUYOR

Beşiktaş 30 Nisan 2011'den itibaren Süper Lig'de ikinci yarılardaki bütün Galatasaray müsabakalarını deplasmanda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, o tarihten bu yana rakibiyle yaptığı 7 maçta, 2 kez galip gelirken 5 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. Bu süreçte takımın başında Tayfur Havutçu, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş yer aldı. Kartal iki galibiyetini de Güneş'le kazandı.

(Sabah)

Siyah beyazlı takımda derbi maçın hazırlıkları sürüyor...

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