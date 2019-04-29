Galatasaray-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları açıklandı.
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin İddaa oranları açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'ın oranı 1.85 olarak belirlendi. Derbide beraberlik için 3.10 oran açılırken Beşiktaş'ın galibiyeti için açılan miktar 2.90 oldu.
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev derbi pazar 19:00'da başlayacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Ligin 31.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklara başladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle