Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım oldu
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Bülent Yıldırım oldu.
31. haftanın en önemli karşılaşması olan şampiyonluk adayları Galatasaray ile Beşiktaş'ın 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı derbi karşılaşmasını Bülent Yıldırım yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
4 Mayıs Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya
5 Mayıs Pazar
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
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