Galatasaray-Beşiktaş derbisinde oranlar ALT-ÜST oldu!
"Kader Derbisi" yarın nefesleri kesecek! 2,05'ten favori açıklanan Galatasaray'ın oranı 2,00'ye geriledi. En ilginç değişiklik ise ALT-ÜST tercihlerinde yaşandı. İşte detaylar...
1,60 açılan "2.5 ÜST" oranı şaşırtmıştı ama daha ilginç olanı ise 1,40'a gerileyen oranın 1,45'e yükselmesi oldu.
1,35 açılan "Karşılıklı Gol Var" tercihi, şu an 1,25'ten oynanıyor.
2,20'den açılan "3.5 ÜST" tercihi ise 1,80'e kadar indi!
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