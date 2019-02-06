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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
06.02.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş talep! '15:00'da oynansın'

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Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş talep! '15:00'da oynansın'

Japonya’dan, 31. haftada Kagawa ve Nagatomo'nunda yer alacağı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Japonya’dan izlenebilmesi için maçın 15.00 civarında oynanması yönünde bir talep geldi.

Kagawa'nın Beşiktaş formasını giymesinin ardından Japon medyasının Türkiye'ye ilgisi bir hayli arttı. Son olarak Galatasaray'da oynayan Nagatomo ile Kagawa bir araya gelmiş ve bu ikilinin görüşmesi bir hayli ilgi çekti.

Flaş bir öneri de Japon medyasından geldi.

31. haftada Kagawa ve Nagatomo'nunda yer alacağı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Japonya’dan izlenebilmesi için maçın 15.00 civarında oynanması yönünde bir talep geldi.

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Beşiktaş yeni transferleri için dün imza töreni düzenlemişti...

Beşiktaş'ta yeni transferler için imza töreni yapıldı!Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin, Burak Yılmaz ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. Vodafone Park’ta düzenlenen imza törenine Başkan Fikret Orman ve yönetim de katıldı.
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