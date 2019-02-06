Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş talep! '15:00'da oynansın'
Japonya’dan, 31. haftada Kagawa ve Nagatomo'nunda yer alacağı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Japonya’dan izlenebilmesi için maçın 15.00 civarında oynanması yönünde bir talep geldi.
Kagawa'nın Beşiktaş formasını giymesinin ardından Japon medyasının Türkiye'ye ilgisi bir hayli arttı. Son olarak Galatasaray'da oynayan Nagatomo ile Kagawa bir araya gelmiş ve bu ikilinin görüşmesi bir hayli ilgi çekti.
Flaş bir öneri de Japon medyasından geldi.
31. haftada Kagawa ve Nagatomo'nunda yer alacağı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Japonya’dan izlenebilmesi için maçın 15.00 civarında oynanması yönünde bir talep geldi.
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