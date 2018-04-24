Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün?
Galatasaray Beşiktaş maçı ile bu hafta nefes kesecek bir derbi mücadelesi sahne alacak. Galatasaray ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş rakibini yenip şampiyonluk yarışında iddialı konuma geçmek isterken, Galatasaray'da rakibini yarıştan saf dışı bırakmak için galibiyet hedefliyor. Peki Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün oynanacak?
Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada 4 Kez Beşiktaş Galip gelirken, 4 kez de Galatasaray galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün?
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı 29 Nisan Pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak. Derbi mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa sunulacak. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarılacağı aktarıldı.
Biletlerin genel satışının 26 Nisan Perşembe günü yapılacağı bildirildi. Derbi maçın bilet fiyatları, 100 ile bin lira arasında değişiyor.
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