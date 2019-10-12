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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Potada günün maçı bir derbi ile sahne alıyor. Galatasaray Doğa Sigorta ve Beşiktaş Sompo Sigorta ile potada nefes kesen bir mücadele oynanacak. Karşılaşma öncesi spor severler mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, şu an kadar ligde oynadığı 2 maçta aldığı 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile sekizinci sırada bulunurken; rakibi Beşiktaş Sompo Sigorta 2 maçta aldığı 1 galibiyer 1 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

Ligde ve Avrupa’da çıktığı son üç karşılaşmayı kazanan Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ligde oynadığı son mücadelede Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı ve sahadan 85-76’lık galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray'da 30 sayı üreten Zach Auguste yıldızlaşırken ona 12 sayı ile Greg Whittington, 10 sayı ile Lazeric Jones eşlik etti.

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, BSL üçüncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı ağırlayacak. 12 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak olan mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Tivibu Spor 2 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali Köseoğlu hakm üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oynadığı son resmi karşılaşmada 7DAYS EuroCup mücadelesinde EWE Baskets Oldenburg ile karşılaştı. Sahadan 92-79’luk galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar Zach Auguste 18, Aaron Harrison 17, Ben Moore ile Lazeric Jones 13’er, Yiğit Arslan ise 11 sayılık katkıda bulundu.

Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde oynadığı son karşılaşmada Anadolu Efes’i ağırladı. Sahadan 68-80’lik mağlubiyet ile ayrılan siyah-beyazlılar 22 sayı üreten Shaquille McKissic takımı adına en skorer isim oldu.

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

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