Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Potada günün maçı bir derbi ile sahne alıyor. Galatasaray Doğa Sigorta ve Beşiktaş Sompo Sigorta ile potada nefes kesen bir mücadele oynanacak. Karşılaşma öncesi spor severler mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, şu an kadar ligde oynadığı 2 maçta aldığı 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile sekizinci sırada bulunurken; rakibi Beşiktaş Sompo Sigorta 2 maçta aldığı 1 galibiyer 1 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada bulunuyor.
Ligde ve Avrupa’da çıktığı son üç karşılaşmayı kazanan Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ligde oynadığı son mücadelede Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı ve sahadan 85-76’lık galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray'da 30 sayı üreten Zach Auguste yıldızlaşırken ona 12 sayı ile Greg Whittington, 10 sayı ile Lazeric Jones eşlik etti.
Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, BSL üçüncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı ağırlayacak. 12 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak olan mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Tivibu Spor 2 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali Köseoğlu hakm üçlüsü yönetecek.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oynadığı son resmi karşılaşmada 7DAYS EuroCup mücadelesinde EWE Baskets Oldenburg ile karşılaştı. Sahadan 92-79’luk galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar Zach Auguste 18, Aaron Harrison 17, Ben Moore ile Lazeric Jones 13’er, Yiğit Arslan ise 11 sayılık katkıda bulundu.
Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde oynadığı son karşılaşmada Anadolu Efes’i ağırladı. Sahadan 68-80’lik mağlubiyet ile ayrılan siyah-beyazlılar 22 sayı üreten Shaquille McKissic takımı adına en skorer isim oldu.
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