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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
14.02.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Galatasaray-Benfica maçında onu izleyemeye geliyorlar

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Galatasaray-Benfica maçında onu izleyemeye geliyorlar

Avrupa'nın dev takımlarının scout ekipleri, Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i izlemek için Galatasaray - Benfica maçında Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

Benfica’nın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Joao Felix, performansıyla Avrupa devlerini peşine düşürmüş durumda.

Bugün Galatasaray’a karşı ilk 11’de görev yapacak olan yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterilen Joao Felix ile Real Madrid, Juventus, Barcelona ve PSG'nin yanı sıra Wolverhampton da ilgileniyor.

Galatasaray - Benfica maçında Portekiz ekibinin 19 yaşındaki genç yıldız adayı Joao Felix'i dünyanın birçok yerinden scout ekiplerinin izleyeceği öğrenildi.

İngiliz The Sun gazetesi ise Manchester United’ın 50 milyon Pound ödeyerek, Juan Mata’nın yerine Felix’i almak istediğini öne sürdü.

Joao Felix bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu maç öncesi bu açıklamayı yaptı...

'İnşallah UEFA'da sonuna kadar gideriz'UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Fernando basın toplantı düzenledi. Terim, "İnşallah UEFA'da sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica'yı geçersek çok daha net ileriyi hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz. Benfica bunun için çok önemli bir baz. Benfica'yı geçersek çok daha değişik cümleler kurabiliriz" dedi. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando ise kendilerini çok zor bir karşılaşmanını beklediğini belirterek, "Benfica'nın zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Ama dersimize iyi çalıştık" ifadelerini kullandı.
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