Galatasaray-Benfica maçında onu izleyemeye geliyorlar
Avrupa'nın dev takımlarının scout ekipleri, Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i izlemek için Galatasaray - Benfica maçında Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.
Benfica’nın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Joao Felix, performansıyla Avrupa devlerini peşine düşürmüş durumda.
Bugün Galatasaray’a karşı ilk 11’de görev yapacak olan yeni Cristiano Ronaldo olarak gösterilen Joao Felix ile Real Madrid, Juventus, Barcelona ve PSG'nin yanı sıra Wolverhampton da ilgileniyor.
Galatasaray - Benfica maçında Portekiz ekibinin 19 yaşındaki genç yıldız adayı Joao Felix'i dünyanın birçok yerinden scout ekiplerinin izleyeceği öğrenildi.
İngiliz The Sun gazetesi ise Manchester United’ın 50 milyon Pound ödeyerek, Juan Mata’nın yerine Felix’i almak istediğini öne sürdü.
Joao Felix bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
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