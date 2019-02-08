Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta? Biletler satışa çıktı mı?
UEFA Son 32 Turu ilk karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Benfica ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada taraftar avantajını kullanacak olan Galatasaray, daha önce 4 kez karşılaştığı rakibi karşısında galibiyete odaklanacak. Peki, Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
Galatasaray Benfica maçı için geri sayım başladı. Portekiz ekibi Benfica ile Türk Telekom Arena'da karşılaşacak olan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, daha önce 4 kez karşılaştığı rakibi karşısından iki galibiyet, iki mağlubiyet ile ayrılmıştı. Peki, yeni transferlerin de dahil olduğu Galatasaray'ın Benfica maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
GALATASARAY BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'yı konuk edecek. 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor.
Karşılaşmanın maç biletleri henüz satışa çıkmadı.
BENFİCA'DA JARDEL SAKATLANDI
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, Portekiz Kupası yarı final ilk maçında Sporting Lizbon'u 2-1 yendi.
Kupanın ilk maçını sahasında oynayan Benfica, 16. dakikada Gabriel Appelt Pires'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 64. dakikada Sporting Lizbon'dan Tiago Llori'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Sporting Lizbon 82. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince Benfica, Sporting Lizbon'u 2-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti.
Bu arada Benfica'nın Brezilyalı defans oyuncusu Jardel Nivaldo Vieira ise karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Yarı finalin rövanşı 3 Nisan'da oynanacak.
Öte yandan 3 gün arayla ikinci kez oynanan Lizbon derbisinde rakibine karşı art arda galibiyet alan Benfica taraftarlarını sevindirdi.
Benfica, ligin 20. haftasında 3 Şubat'da karşılaştığı Sporting Lizbon'u deplasmanda 4-2 yenmişti.
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