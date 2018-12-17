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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
17.12.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Galatasaray Benfica maçı ne zaman hangi tarihte? Rakibimizi tanıyalım!

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Galatasaray Benfica maçı ne zaman hangi tarihte? Rakibimizi tanıyalım!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında Galatasaray Benfica ile mücadeleye hazırlanıyor. Tarihleri boyunca yalnızca 4 kez karşılaşan Galatasaray ve Benfica, bu mücadelelerin ikisini Şampiyonlar Ligi, birisini UEFA Avrupa Ligi, diğerini hazırlık mücadelesi kapsamında oynamıştır. Peki, Galatasaray Benfica maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair bazı bilgiler

Galatasaray, UEFA Avrupa ligi Son 32 mücadelesinde Benfica ile eşleşti. Eşleşmenin ardından gözler karşılaşmanın oynanacağı güne çevrildi. İki ayak üzerinden oynanacak mücadeleler iki hafta üst üste gerçekleştirilecek. Peki, Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçını 14 Şubat Perşembe günü Türk Telekom Arena'da oynayacak. İkinci mücadele ise Portekiz ekibinin sahasında oynanacak. Bu mücadele 21 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Karşılaşmalar Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

BENFİCA'YI TANIYALIM

Teknik direktör Rui Vitoria önderliğindeki Portekiz devi, 13 haftası geride kalan yerel liginde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sırasıyla Porto, Sporting Lizbon ve Braga'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ile eşleşen Benfica, Sarı-Lacivertli rakibini iç sahada 1-0 yenmiş, İstanbul'da ise 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna yükselmişti.

Play-Off aşamasında Yunan temsilcisi PAOK'u eleyen Portekiz ekibi, gruplara kalmıştı.

Devler Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, AEK ve Ajax ile mücadele veren Rui Vitoria'nın öğrencileri, 2 puan, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 7 puan toplayarak Bayern ve Ajax'ın ardından grubu 3. sırada noktalamıştı.

Portekiz'in dev kulübü, iç saha maçlarını 65 bin kişilik Estadio da Luz'da oynuyor.

Transfermarkt verilerine göre Benfica'nın kadrosundaki en değerli futbolcular 28 milyon Euro'luk stoper Ruben Dias, 25 milyon Euro'luk sol bek Alejandro Grimaldo ve 22'şer milyon Euro'luk orta saha Pizzi ile sağ kanat Eduardo Salvio.

BENFİCA'NIN TARİHİ

Kulüp 28 şubat 1904'te Cosme Damião'nun önderliğinde Lizbon'un güneybatısındaki Belem'de yaşayan 24 genç adamın bir araya gelmesi ile yapılan toplantı ile Grupo Sport Lisboa adıyla kurulmuştur. Toplantının sonunda dünyanın en popüler ve başarılı Portekiz futbol takımı ortaya çıkmıştır. 1905'te ilk maçına çıkan takım, sonraki yıllarda zayıf yönetim koşulları ile uğraşmak zorunda kalmış ve bunun sonucunda 1907 yılında bazı futbolcular Lizbon şehrinin diğer ünlü takımı olan Sporting Lizbon'ye geçmiştir. 1908'de yapılan anlaşmayla, kulüp, 1906'da kurulan Sport Clube De Benfica ile birleşmiş ve kulübün adı Sport Lisboa e Benfica olarak değiştirilmiş, birleşme tarihi ise kulübün kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

 

 

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