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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.02.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray Benfica maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray bu hafta kendi sahasında Portekiz'in zorlu ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kendi taraftarı önünde maçı kazanmak isteyen Galatasaray, rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamak istiyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Daha önce Benfica ile dört kez karşılaşan Galatasaray, bu mücadelelerin ikisinden galip, ikisinden ise mağlup olarak ayrılmıştı. Peki, Benfica ile beşinci kez karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmayı takip edecek olan vatandaşlar için bazı bilgiler

GALATASARAY BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Benfica'yı ağırlayacak. 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın sahasında Benfica ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz futbol takımları arasındaki 51. müsabaka olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 50 maçın 14'ünü Türk, 23'ünü Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

GALATASARAY, 7 MAÇ YAPTI

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 4 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 7 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla yaptığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4'ünü kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 9 gole karşılık kalesinde 10 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1'lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu.

Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmandaki maçta 1-0, sahasındaki müsabakada ise 3-2 yenildi.

BENFİCA, TÜRK TAKIMLARI İLE 15 MAÇA ÇIKTI

Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda 15 maç yaptı.

Bu müsabakalardan 6'sını kazanan Portekiz ekibi, 5'inde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu.

Benfica'nın Türkiye'de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Portekiz temsilcisi, Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Portekiz ekibi, ülkesinde ise Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.

TÜRK TAKIMLARINA ELENMİYOR

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

TÜRK-PORTEKİZ TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk takımlarının Portekiz ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Kupa Maç Sonuç
1975-76 Şampiyon Kulüpler Fenerbahçe-Benfica 0-7 / 1-0
1980-81 Kupa Galipleri Altay-Benfica 0-0 / 0-4
1990-91 UEFA Fenerbahçe-V. Guimaraes 3-0 / 3-2
1993-94 UEFA Kocaelispor-Sporting Lizbon 0-0 / 0-2
2002-03 UEFA Denizlispor-Porto 1-6 / 2-2
2003-04 UEFA Gençlerbirliği-Sporting Lizbon 1-1 / 3-0
2005-06 UEFA Beşiktaş-V. Guimaraes 3-1
2007-08 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 0-1 / 0-2
2008-09 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Porto 1-3 / 1-2
2008-09 UEFA Galatasaray-Benfica 2-0
2008-09 İnter Toto Sivasspor-Braga 0-2 / 0-3
2010-11 Avrupa Ligi Beşiktaş-Porto 1-3 / 1-1
2011-12 Şampiyonlar Ligi Trabzonspor-Benfica 0-2 / 1-1
2011-12 Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 2-0 / 0-1
2012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Braga 0-2 / 2-1
2012-13 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Benfica 1-0 / 1-3
2015-16 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Benfica 2-1 / 1-2
2015-16 Avrupa Ligi Beşiktaş-Sporting Lizbon 1-1 / 1-3
2015-16 Avrupa Ligi Fenerbahçe-Braga 1-0 / 1-4
2016-17 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Benfica 1-1 / 3-3
2016-17 Avrupa Ligi Atiker Konyaspor-Braga 1-1 / 1-3
2017-18 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 3-1 / 1-1
2017-18 Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Braga 1-2 / 2-1
2017-18 Avrupa Ligi Atiker Konyaspor-V. Guimaraes 2-1 / 1-1
2018-19 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Benfica 0-1 / 1-1
2018-19 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Porto 0-1 / 2-3

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