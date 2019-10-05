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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Galatasaray, başkentte 3 puan arıyor! 3 eksiğe rağmen galibiyetlerine iddaa'da...

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Galatasaray, başkentte 3 puan arıyor! 3 eksiğe rağmen galibiyetlerine iddaa'da...

Süper Lig’in 7. hafta maçında başkentte Gençlerbirliği ile Galatasaray karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek iddaa oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY

Geçen hafta başkent derbisinde Ankaragücü’yle karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan tek farklı yenilgiyle ayrıldı ve ligin galibiyet alamayan iki ekibinden biri olarak son sırada bu haftaya giriyor.

7. haftaya girilirken ligin en fazla gol yiyen iki ekibinden biri olan başkent temsilcisi, aynı zamanda ligin rakiplere en fazla şu ürettiren 3. ekibi.

Ev sahibinde geçen hafta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Sadio Diallo’nun durumu belli değil. Hazır olamazsa büyük ihtimalle Berat Özdemir orta sahadaki yerini koruyacak.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde konuk ettiği Paris Saint Germain’e tek golle kaybeden Galatasaray’ın pozitif mücadelesinin içerisindeki en büyük eksik, hiç şüphesiz ki, net gol şansıydı.

Sezon başından beri geçen sezonki hücum etkinliğini yakalayamayan Galatasaray, son 4 resmi maçında sadece 1 gol atabildi.

Geçen sezon ligde maç başına 13.6 şut üreten Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligde maç başın 9.2 şut üretebildi.

Sakatlıkları olan Radamel Falcao, Christian Luyindama ve Mario Lemina maç kadrosuna alınmadılar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında Ankara’da oynanan son 6 Süper Lig maçında Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.

- Galatasaray, bu sezon ligde yediği 6 golün 4’ünü 76. dakikadan sonra kalesinde gördü.

- Galatasaray, ligde maç başına 3 korner ile bu haftaya kadar ligin en az korner kullanan ikinci ekibi.

Galatasaray, başkentte 3 puan arıyor 3 eksiğe rağmen galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %42’si sarı kırmızılıların 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol.

- Misli.com üyelerinin yaklaşık %23’ü mücadelede her iki ekibin de en azından birer gol atacağını düşünüyor. 

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN’ÜN ÖNERİSİ NE? 

Galatasaray'da Fatih Terim rotasyona giderek Şener, Emre Mor ve Andone gibi oyuncuları 11’de başlatabilir.

Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği ise beklentilerin aşağısında bir performans sergiliyor. Geride kalan 6 haftada henüz galibiyet yüzü göremediler. Özellikle savunmada sıkıntılılar. Kalesinde 12 gol gören başkent temsilcisi maç başına 2 gol yeme ortalamasıyla oynuyor.

Galatasaray yorgun olsa da kadro kalitesiyle kazanarak milli araya moralli girer. 

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