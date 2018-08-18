Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ndiaye müjdesi

Galatasaray’ın yeni transferleri Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik’in toplu imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer edecekleri diğer futbolcular için sponsor desteği sözünü aldıklarını açıklayarak, “Nef, 4 milyon Euro’nun tamamını karşılar inşallah. Bugün uzun bir konuşma yaptık. Kendileri de taraftarın gösterdiği bu ilgiden çok mutlu. Bütün Türkiye’ye örnek oldular. Herkesin sponsorluktan çekildiği durumda bir duruş gösterdiler. Duruş her şeydir. Emre Akbaba’ya olan ilginin en büyük etkeni sergilediği duruştur. Diğer transferlere de destek sözünü aldık. Onlara şunu diyelim; ağanın eli tutulmaz” diye konuştu.



“Kısa vadeli borçlarımızı uzun vadeye çevirdik”

Galatasaray’ın mali yapılandırmasını sistematik bir hale getirmek istediklerini belirten Cengiz, “380 milyon TL’nin açılış tarihi 31 Temmuz. Kredilerimiz kısa vadeliydi. 1 yıl içinde ödemek gerekiyordu. Biz bunu yüzde 70 oranında ödemek zorundaydık. 400 milyonluk kredinin 200 milyonunu bu sene ödemek zorundaydık. Biz bunun tamamını 4 yıla yaydık. Euro ve Dolar’a tekabül edenleri TL’ye çevirdik. Galatasaray’ın nefes almasını sağladığımıza inanıyorum. Camia müsterih olsun, elimizden geleni yapıyoruz. Biz söz verdik. Mali yapılandırmayı sistematik hale getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.



“TL’nin değerini korumalıyız”

Futbolculara ödenecek ücretlerin TL cinsine çevrilmesi konusunda bir hayalinin olduğuna da dikkat çeken Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

“Biz Türkiye’de yaşıyoruz. TL’nin değerini korumamız gerek. Ama buna henüz tam teşekküllü hazır değiliz. Ben tek başıma bunu yapamam. Bunda devlet ve diğer takımların desteği önemli. Bugün oyuncu satmak Brezilya’da, Portekiz’de çok büyük gelir kaynağı. Biz satmasını beceremiyoruz. Futbolcu ihracat ve ithalatında açığız. Türkiye bir futbol ülkesi. Bunun artıya çevrilmesi gerek. Ben bu işin 5 yıl içinde düzeleceğine inanıyorum.”

Başkan Cengiz, Badou Ndiaye transfer hakkında sorulan bir soruya ise, “Stoke City’nin Ceo’sunun kayın pederi vefat etmiş, onu bekledik. İnşallah pazartesi veya salı hayırlı haberi veririz” cevabını verdi.



“İnsanlar İstanbul’dan ayrılmak istemiyor”

UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği takımdan bazı oyuncuların gönderilmesi gerektiğinin sorulması üzerine de, “İstanbul dünyanın yaşanabilecek en güzel ülkesi. İnsanlar buraya alışınca buradan ayrılmak istemiyorlar. Hele iyi bir kontratı ve geliri varsa. Her şeyin hayırlısı” açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Akbaba’nın alacağı ücret konusunda ise herhangi bir kur sabitlemesi yapmadıklarını açıkladı.



“Bütün futbolculara teklif var”

Bafetimbi Gomis’in takımdan ayrılacağı ve birçok kulüpten başarılı futbolcu için teklifler geldiği ile ilgili çıkan haberlere de değinen Cengiz, “Menajerlere kızmıyorum ama öyle rakamlar konuşuluyor ki, hep hayal ürünü. Öyle rakamlar yok. Tabii ki bütün futbolculara teklif var, ses var ama biz görüntü arıyoruz. Her futbolcuya teklif olur. Önemli olan Galatasaray’ın hayrına olması” dedi.



“Biz herkesle dostuz”

Fenerbahçe’nin Emre Akbaba transferinde araya girmesinin iki camia arasındaki dostluğu zedeleyip zedelemediği yönünde gelen bir soruyu da cevaplandıran Başkan Cengiz, şunları söyledi:

“Rakiplerimiz çok değerli camialar. Bu ülkenin sulha ihtiyacı var. Ben rakiplerimizin bunu düşünerek hareket etmesini isterim. Ama onlara akıl veremem. Biz açık olduğumuza inanıyoruz, başkalarını bilemem. Biz herkesle dostuz. Rakibimize ve kendimize de saygı duyuyoruz.”



“Stadı bakıma sokmak istiyoruz”

Türk Telekom Stadyumu’nun özellikle dış cephesi için iyileştirme çalışmaları yapacaklarını açıklayan sarı-kırmızı kulübün başkanı, “Cephe ile ilgili çalışmalarımız var. Bakım ve boyama için maliyet 10 milyon TL çıktı. Seneye stadı tamamen bakıma sokmak istiyoruz. Gri beton yığınından ben de rahatsızım. Şimdi ışıklandırma projemiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de taraftarın erken dağılması ve ışıklandırma için söz verdi. Onlara da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Santrfor ve stoper ihtiyacı var”

Gerekli bölgelere transfer yapmak için çalışmalarının sürdüğünü de söyleyen Mustafa Cengiz, “İhtiyaç bitmez. Acil santrfor ve stoper ihtiyacı var. Elimizden geleni yapacağız. Hocamıza çok teşekkür ederim. Müthiş bir dirayet gösteriyor. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizin başını yere eğmeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.