Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş karar!
Galatasaray'da bugün yapılan divan kurulu toplantısına katılmayan başkan Mustafa Cengiz, GSTV'den açıklama yapma kararı aldı.
Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, cenazeye katılacağı için bugün Galatasaray Lisesi'nde yapılan aylık olağan divan kurul toplantısında yer almamıştı.
Mustafa Cengiz'in GSTV'ye çıkma kararı aldığı açıklandı.
GSTV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Galatasaray ile ilgili merak edilen her şey canlı yayında Galatasaray Televizyonu'nda yanıt buluyor. Başkanımız Mustafa Cengiz, saat 21.00'de @GSTV özel yayınında." ifadelerine yer verildi.
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