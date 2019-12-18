Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Yine seçime gideriz, sorun değil"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kayyum iddiaları, seçim konusu ve Tuzlaspor maçı sonrasında yaşanan olaylar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Galatasaray'a kayyum atanması hoş bir şey olmaz. Biz tam tersine bunu önledik. Galatasaray'ın öyle bir durumu yok. Talep eden arkadaşlar seçime gitmek istiyor. Tabi zevkle gideriz. Sorun yok!"

"TÜRK TAKIMLARI ARASINDA BİR REKOR"

"Hiç olmazsa Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı aldık. Çok yüksek bir rakamı da kasamıza koyduk bu Türk takımları arasında bir rekor!

22 ayda iki seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, sorun değil. Biz seçime gitmemekle ne servetimize servet katmadık! Prangalı olarak Galatasaray'a hizmet ettik"

"KAYYUM ATANIRSA..."

"Florya'nın tapusunu nasıl zorluklarla aldığımızı bir Allah bir de biz biliriz. Kayyum atanırsa dümensiz bir sandal nereye gider onu ben bilemem. Kayyumları eleştiriyorum demek değil bu. Sportif anlamda söylüyorum!"

"ÇOK CİDDİ BASKILAR VAR"

"Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır. Şu anda üzerimizde çok ciddi baskılar var henüz anlatamadığım. Onları çözemediğimiz takdirde anlatacağız"

"VİRÜSLERDEN TEMİZLENMESİ GEREKİR"

"Gördüğümüz şu ki bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynayamayacağı bilinir bir şekilde yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hoş olmadı! Tuzlaspor maçında rakip takımın teknik heyetinin tribünleri tahrik eder şekilde, neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak şekilde davranmaları beni çok üzdü. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerekir"

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