Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, resmi sitede yer alan açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
Galatasaray'ın PFDK'ya sevk edilmesine sebep olan paylaşımlar şunlar...
Maç sonucu: Kasımpaşa 2-1 Galatasaray #KSMvGS pic.twitter.com/lDw9gpuoNv
Maç sonucu: Kasımpaşa 2-1 Galatasaray #KSMvGS pic.twitter.com/lDw9gpuoNv— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Şubat 2018
💬 Mustafa Cengiz: "Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir." pic.twitter.com/Mi4jDzDDON
💬 Mustafa Cengiz: "Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir." pic.twitter.com/Mi4jDzDDON— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 20 Şubat 2018
💬 Mustafa Cengiz: "Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir." pic.twitter.com/Mi4jDzDDON
💬 Mustafa Cengiz: "Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir." pic.twitter.com/Mi4jDzDDON— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 20 Şubat 2018
TFF resmi sitesinden PFDK sevkleri ile ilgili şu açıklama yapıldı:
1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki " "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 17.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2018 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 18.02.2018 tarihinde kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ADAMA TRAORE'nin 19.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle