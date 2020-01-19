Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Arda konusu bize intikal etmedi'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan’ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi. Tecrübeli oyuncuyla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, “Bize intikal eden bir şey yok. Fatih hocamız ile 31 Aralık’ta görüştük. Kendisine, ‘Bu konu nedir?’ dedim. Hoca da, ‘Bir gazeteci soru sordu, yanıtladım. Bize intikal eden bir şey olsa, size getiririz’ dedi. Nitekim ayın 2’sinde 4 saat toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Devamlı sosyal medya üzerinden bunu işlemek ne derece doğru bilemiyorum” dedi.

Tüm yöneticiler sağduyulu davranmalı

Süper Lig’de ikinci yarının tüm kulüpler için hayırlı olmasını dileyen başkan Cengiz, “Kendimiz dahil tüm yöneticilere sağduyulu, hoşgörülü, itidalli davranışlar diliyorum. Yensek de, yenilsek de doğru ve dengeli davranmalıyız. Camialar kardeştir, bizi ayıran din, dil, ırk ve sosyal sınıflar değildir. Biz sadece farklı renklere gönül vermiş insanlarız” diye konuştu. Cengiz, Ankara’da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için bulundukları Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli açıklamalar yaptığını söyledi. Galatasaray Başkanı, şöyle konuştu.

Cumhurbaşkanı müthiş bir konuşma yaptı

Sayın Cumhurbaşkanı bizleri huzuruna kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tarihi bir konuşması oldu. Sayın TFF Başkanı, yabancı sınırlamasından söz ederken, bir şekilde sayın Cumhurbaşkanı’mızın adını zikretti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız buna iyi bir tepki verdi. Müthiş bir konuşma yaptı. ‘Lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Benim adımı (Sayın Cumhurbaşkanı da bu fikirde), (Sayın Cumhurbaşkanı’nın da görüşü bu şekilde) diye ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem, bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok’ dedi. Hepimiz çok mutlu olduk. Spora siyaseti sokmamamız gerek.

MHK Başkanı Zekeriya Alp'le hiçbir zaman görüşmedim

Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-1 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarıyla ilgili eleştiride bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 5 Aralık’ta MHK Başkanı Zekeriya Alp ile yaptığı görüşmeye gönderme yaptı. Cengiz, “Ben, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile hiç görüşmedim, bir kere rastlaştım, baş selamı verdim. Rize maçında yüreğim burkuldu. Göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Vicdanlı olun. Adalet dağıtmayın. ‘Birine penaltı verdim, diğerine de vereyim’, gibi bir düzenin içine girerseniz, o işin içinden çıkamayız” dedi.

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