Galatasaray Başkanı Cengiz'den "teşekkür" mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Mustafa Cengiz, "Başkanlık onuruna layık görülen ben ve yönetim kuruluma resmi yayın organlarından tüm iyi dileklerini ileten başta Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor kulüplerine, nezaketlerinden ötürü şahsım, yönetim kurulu ve camiam adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Cengiz ayrıca, "Gerek kişisel olarak yaptıkları aramalarla, gerek sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlarla bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma başarı dileğinde bulunan tüm rakiplerimize, sponsorlarımıza, üyelerimize ve büyük Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletirim." açıklamasında bulundu.