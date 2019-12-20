Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Arda Turan ve Ryan Babel açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile eşleşti. Kura çekimini yorumlayan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "lk maç güzel olacak. İkinci maç bizim sahamızda. Türkiye Kupası denilince Galatasaray akla geliyor. İlk ve son sahibiyiz. İnşallah yine kupayı müzemize götürürüz. Motivasyonumuz yüksek." dedi.







BABEL'İN ŞİKAYETİ YENİ BİR DURUM DEĞİL



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Ryan Babel'in kulübü FIFA'ya şikayet etmesi konusu daha önce oldu ama gereği yapıldı. Yeni bir durum değil" dedi.

ARDA TRANSFERİ İÇİN NET AÇIKLAMA

Transfer ile ilgili de konuşan Günay, "Arda Turan konusunda bize intikal eden herhangi bir şey yok. Henüz çok erken. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde bu konuları gündemimize alacağız, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİ MEŞGUL ETMEKTEN VAZGEÇMİYORLAR"

Sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanıp atanmayacağı ile ilgili de konuşan Günay, "Göreve geldiğimizden beri her gün olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Bu davada medeni kanunun 75'inci maddesine göre Galatasaray'ı seçime götürmek üzere bir kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açıldı. Ancak bu kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75'inci maddesi çerçevesinde oluşmuş değil. Şu an yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu tedbir kararı var. Bunlar yürürlüktedir. Böyle bir şey söz konusu değil ancak maalesef bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekten, yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar. Olay bu" ifadelerin kullandı.

"TRANSFER KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Devre arası transfer döneminde takımına takviye yapılıp yapılmayacağı sorunlar Yusuf Günay, şöyle konuştu:

"Henüz erken. Ligin son maçı oynanmadan bunları konuşulmasını doğru bulmuyorum. İlk yarı sona erdiğinde bunları gündeme alıp değerlendireceğiz."

"GALATASARAY ZARAR GÖRMEDEN KISA SÜREDE NETİCE ALIRIZ"

Eski Başkanlardan Dursun Özbek'in alacakları sebebiyle kulübe haciz işlemi başlatmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Günay, "Bazı hacizler nedeniyle Galatasaray, yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Bu da bankalarda yeterli birikimimiz, paramız olmasına rağmen bu hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamadığımız için, Galatasaray'ın kaynaklarını kullanmakta sıkıntılar var. O yüzden bu tip sorunlar yaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki bunu da çok fazla uzatmadan çözüme kavuşturup yolumuza devam ederiz. Dursun Bey ile de görüşmeler oldu, oluyor. İnşallah kısa sürede bunlar da sonuçlandırılır ve Galatasaray zarar görmeden kısa sürede netice alırız" diye konuştu.

Günay sezon başında İtalyan ekiplerinden Roma'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen N'zonzi'nin kadro dışı kalmasının devamıyla ilgili gelen bir soruya ise yorum yapmadı.

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