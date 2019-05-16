Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi Cüneyt Çakır!
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftada oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Fırat Aydınus görevlendirildi.
Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Fırat Aydınus görev alacak.
Haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
17 MAYIS CUMA
20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor: KORAY GENÇERLER
18 MAYIS CUMARTESİ
19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: ARDA KARDEŞLER
19:00 Trabzonspor - Beşiktaş: FIRAT AYDINUS
19 MAYIS PAZAR
16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16:00 Bursaspor - Göztepe: METE KALKAVAN
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: ZORBAY KÜÇÜK
19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR
20 MAYIS PAZARTESİ
20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA
20:00 MKE Ankaragücü- Demir Grup Sivasspor: HÜSEYİN GÖÇEK
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