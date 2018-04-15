Galatasaray-Başakşehir maçına uzman iddaa yorumları
Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Başakşehir maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Nesine.com'un uzmanları sizin için derbiyi masaya yatırdı.
- Uğur Meleke'nin yorumu
Ligin belki de kader maçı.
Başakşehir 1 puan bile alırsa ligin geri kalanı için büyük avantaj elde edecek. Hem Galatasaray’ı hem de Beşiktaş’ı altında tutmuş olacak, kalan 5 maçını kazanmaya odaklanacak.
Galatasaray’sa muhakkak kazanmak ve sıradaki Alanya-Beşiktaş fikstürü için moral depolamak zorunda.
Galatasaray, Ankara’da yavaş ve isteksizdi. Telekom Stadı’nda maça çok coşkulu başlamaları muhtemel.
Avcı’ya beraberlik yeterli olduğu için kontrol oyununu benimsemesi doğal. Bence ligin iki kader adamı Gomis ve Adebayor’dan hangisi gününde olursa takımlarına sonucu getireceklerdir.
- Senih Yurga'nın yorumu
Galatasaray, taraftarı önünde gösterdiği performansı bu sezon deplasmana yansıtamadı.
Tudor’un bıraktığı deplasman enkazının izleri sürüyor. İç sahada sırıtmayan kadro deplasman maçlarında özellikle Belhanda’nın yokları oynamasıyla adeta 10 kişi oynuyor. Gençlerbirliği deplasmanında alınan 1-0’lık mağlubiyetle Fatih Terim’in öğrencileri zirveyi Başakşehir’e kaptırdı. Bu hafta rakiplerini kendi sahalarında devirirlerse tekrardan zirveyi ele geçirecekler.
Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında zorlandı ama 1-0 kazanmasını bildi. Deplasmanlarda oyun olarak zorlandıkları kesin. Alanya’dan 4 yiyip, Akhisar karşısında 1-0 mağlubiyetten 2-1’i zor bulmuşlardı.
Galatasaray’ın en büyük gücü bu mücadelede taraftarı olacak. Bu sahada oynanan 14 maçın 13’ünü kazanan sarı-kırmızılılar 3 puana yakın.
- Ozan German'ın yorumu
Yine deplasman kabusu yaşayan Galatasaray, Gençler’e kaybederek Başakşehir’in iki puan gerisine düştü. Şampiyonluk için hayati bir maça çıkacaklar. Beraberlik bile yeterli olmayabilir.
Başakşehir kazanırsa, kalan 5 haftalık fikstürleri rahat görünüyor. Şampiyonluğu yüzde 80 oranında elde ederler. Ancak Galatasaray, evindeki 14 maçın 13’ünü kazanıp, 1 beraberlik aldı. 50 bini taraftarın önünde şampiyonluk için yine baskılı ve iyi bir futbol oynamalarını bekliyorum.
Başakşehir; Akhisar ve Malatya galibiyetlerinde futbol olarak iyi sinyaller vermemişti. Galatasaray kazanır.
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