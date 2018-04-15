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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
15.04.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Galatasaray-Başakşehir maçına uzman iddaa yorumları

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Galatasaray-Başakşehir maçına uzman iddaa yorumları

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Başakşehir maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Nesine.com'un uzmanları sizin için derbiyi masaya yatırdı.

- Uğur Meleke'nin yorumu

Ligin belki de kader maçı.

Başakşehir 1 puan bile alırsa ligin geri kalanı için büyük avantaj elde edecek. Hem Galatasaray’ı hem de Beşiktaş’ı altında tutmuş olacak, kalan 5 maçını kazanmaya odaklanacak.

Galatasaray’sa muhakkak kazanmak ve sıradaki Alanya-Beşiktaş fikstürü için moral depolamak zorunda.

Galatasaray, Ankara’da yavaş ve isteksizdi. Telekom Stadı’nda maça çok coşkulu başlamaları muhtemel.

Avcı’ya beraberlik yeterli olduğu için kontrol oyununu benimsemesi doğal. Bence ligin iki kader adamı Gomis ve Adebayor’dan hangisi gününde olursa takımlarına sonucu getireceklerdir.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,60
    36584kez oynandı
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- Senih Yurga'nın yorumu

Galatasaray, taraftarı önünde gösterdiği performansı bu sezon deplasmana yansıtamadı.

Tudor’un bıraktığı deplasman enkazının izleri sürüyor. İç sahada sırıtmayan kadro deplasman maçlarında özellikle Belhanda’nın yokları oynamasıyla adeta 10 kişi oynuyor. Gençlerbirliği deplasmanında alınan 1-0’lık mağlubiyetle Fatih Terim’in öğrencileri zirveyi Başakşehir’e kaptırdı. Bu hafta rakiplerini kendi sahalarında devirirlerse tekrardan zirveyi ele geçirecekler.

Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında zorlandı ama 1-0 kazanmasını bildi. Deplasmanlarda oyun olarak zorlandıkları kesin. Alanya’dan 4 yiyip, Akhisar karşısında 1-0 mağlubiyetten 2-1’i zor bulmuşlardı.

Galatasaray’ın en büyük gücü bu mücadelede taraftarı olacak. Bu sahada oynanan 14 maçın 13’ünü kazanan sarı-kırmızılılar 3 puana yakın.

- Ozan German'ın yorumu

Yine deplasman kabusu yaşayan Galatasaray, Gençler’e kaybederek Başakşehir’in iki puan gerisine düştü. Şampiyonluk için hayati bir maça çıkacaklar. Beraberlik bile yeterli olmayabilir.

Başakşehir kazanırsa, kalan 5 haftalık fikstürleri rahat görünüyor. Şampiyonluğu yüzde 80 oranında elde ederler. Ancak Galatasaray, evindeki 14 maçın 13’ünü kazanıp, 1 beraberlik aldı. 50 bini taraftarın önünde şampiyonluk için yine baskılı ve iyi bir futbol oynamalarını bekliyorum.

Başakşehir; Akhisar ve Malatya galibiyetlerinde futbol olarak iyi sinyaller vermemişti. Galatasaray kazanır.

İddaa Tahminleri - 15 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 15 Nisan Pazar İddaa programından Hollanda Eredivisie ve Fransa Ligue 1‘den güvendiği karşılaşmaları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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