Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? GS Başakşehir maçı hangi kanalda?

Kıyasıya zirve mücadelesinin devam ettiği Spor Toto Süper Lig, bu hafta oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde puan kaybeden Galatasaray, bu hafta evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonluk virajında önem arz eden maç öncesi her iki takım taraftarları, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, haftanın en önemli maçı öncesi merak edilen tüm sorular ve yanıtları...

GS- BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Futbolseverler nefesini tuttu, herkes Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına kilitlendi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kritik maçında Galatasaray kendi evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

En Çok Oynanan Bahis 151 Galatasaray - İst. Başakşehir 3 MS1 1,50 51612 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 151 Galatasaray - İst. Başakşehir 3 11,50 %78,18 X3,50 %12,87 24,00 %8,95

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN 20. RANDEVUSU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda. Geride kalan lig maçlarından 9'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. Medipol Başakşehir, rakibiyle yaptığı son 7 lig maçında bir kez yenildi - Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine bir kez mağlup oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY'A SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlanırken sakatlığı bulunan Martin Linnes, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunlarının ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptığı bildirildi. Hafif sakatlığı bulunan Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes'in kamp kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

TOGOLU YILDIZ ADEBAYOR REKOR PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, yarınki rakipleri Galatasaray'a karşı 1 gol daha atarsa kariyerindeki lig maçları dikkate alındığında Aston Villa ile en çok skor ürettiği takım sarı-kırmızılılar olacak. Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de toplam 8 farklı kulüpte top koşturan Adebayor, bugüne kadar ligde en fazla golü Aston Villa ağlarına gönderdi. Aston Villa filelerini 7 kez havalandıran Togolu yıldız, Galatasaray, Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham ve Derby County ağlarını ise toplam 6 kez sarstı. Adebayor, ligde Galatasaray'a 1 gol daha atarsa en çok gol attığı takım sıralamasında sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile birlikte ilk sıraya yükselecek. Adebayor, 2 ve üzeri gol atması durumunda ise en çok gol attığı takım sıralamasında Galatasaray tek başına ilk sıraya çıkacak.

SEZONUN İLK MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Togolu yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında turuncu-lacivertli ekibin sahasında, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında yine turuncu-lacivertli ekibin sahasında 5-1 kazandığı mücadelede de 3 kez fileleri havalandırmıştı.

Adebayor, bu hafta oynanacak maçla birlikte Türk Telekom Stadı'nda da ilk kez sahaya çıkmış olacak. Yıldız futbolcu, Galatasaray karşısındaki performansına benzer bir durumu Arsenal formasıyla Derby County'ye karşı yaşamıştı. Adebayor, Derby'ye karşı oynadığı 2 maçta da hat-trick yapmayı başarmıştı.

ABDULLAH AVCI VE FATİH TERİM İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim ile Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı 2. kez karşı karşıya gelecek. 11 Eylül 2011’deki ilk maçta Avcı yönetimindeki Başakşehir, Atatürk Olimpiyat’ta Terim’li Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti. Gözle şimdi bu akşam oynanacak maçta alınacak sonuçta olacak.