Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? GS Başakşehir maçı hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? GS Başakşehir maçı hangi kanalda?
GeriSpor Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? GS Başakşehir maçı hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
15.04.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? GS Başakşehir maçı hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? GS Başakşehir maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, kendi evinde İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Şampiyonluk yarışı için oldukça hayati öneme sahip olan maç için her iki takımda sahaya mutlak üç puan parolası ile çıkacak. Bu önemli müsabaka öncesi futbolseverler ise maç hakkında akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? GS Başakşehir maçının hakemi kim?

Kıyasıya zirve mücadelesinin devam ettiği Spor Toto Süper Lig, bu hafta oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde puan kaybeden Galatasaray, bu hafta evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonluk virajında önem arz eden maç öncesi her iki takım taraftarları, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, haftanın en önemli maçı öncesi merak edilen tüm sorular ve yanıtları...

GS- BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Futbolseverler nefesini tuttu, herkes Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına kilitlendi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kritik maçında Galatasaray kendi evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu önemli müsabaka  beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,50
    51612kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN 20. RANDEVUSU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda. Geride kalan lig maçlarından 9'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. Medipol Başakşehir, rakibiyle yaptığı son 7 lig maçında bir kez yenildi - Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine bir kez mağlup oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY'A SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlanırken sakatlığı bulunan Martin Linnes, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunlarının ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptığı bildirildi. Hafif sakatlığı bulunan Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes'in kamp kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

TOGOLU YILDIZ ADEBAYOR REKOR PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, yarınki rakipleri Galatasaray'a karşı 1 gol daha atarsa kariyerindeki lig maçları dikkate alındığında Aston Villa ile en çok skor ürettiği takım sarı-kırmızılılar olacak. Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de toplam 8 farklı kulüpte top koşturan Adebayor, bugüne kadar ligde en fazla golü Aston Villa ağlarına gönderdi. Aston Villa filelerini 7 kez havalandıran Togolu yıldız, Galatasaray, Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham ve Derby County ağlarını ise toplam 6 kez sarstı. Adebayor, ligde Galatasaray'a 1 gol daha atarsa en çok gol attığı takım sıralamasında sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile birlikte ilk sıraya yükselecek. Adebayor, 2 ve üzeri gol atması durumunda ise en çok gol attığı takım sıralamasında Galatasaray tek başına ilk sıraya çıkacak.

SEZONUN İLK MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Togolu yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında turuncu-lacivertli ekibin sahasında, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında yine turuncu-lacivertli ekibin sahasında 5-1 kazandığı mücadelede de 3 kez fileleri havalandırmıştı.

Adebayor, bu hafta oynanacak maçla birlikte Türk Telekom Stadı'nda da ilk kez sahaya çıkmış olacak. Yıldız futbolcu, Galatasaray karşısındaki performansına benzer bir durumu Arsenal formasıyla Derby County'ye karşı yaşamıştı. Adebayor, Derby'ye karşı oynadığı 2 maçta da hat-trick yapmayı başarmıştı.

ABDULLAH AVCI VE FATİH TERİM İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim ile Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı 2. kez karşı karşıya gelecek. 11 Eylül 2011’deki ilk maçta Avcı yönetimindeki Başakşehir, Atatürk Olimpiyat’ta Terim’li Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti. Gözle şimdi bu akşam oynanacak maçta alınacak sonuçta olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Wolves, Premier League'e yükseldi!

Fenerbahçe'ye Sivas'ta altın 3 puan

Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı!

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?