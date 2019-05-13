Galatasaray Başakşehir maçı berabere biterse şampiyonluk yarışı nasıl şekillenecek?
Galatasaray Başakşehir maçı için geri sayım devam ederken şampiyonluk ihtimalleri gündemde yer almaya devam ediyor. 66 puan ile liderlik koltuğunu paylaşan Galatasaray ve Başakşehir, 33.haftada karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir ile Galatasaray'ın bu haftayı beraberlikle tamamlaması ve ligi her iki takımın da aynı puanda tamamlaması halinde ne olacak? İşte, şampiyonluk yarışında ihtimaller
Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki maç kaldı, gözler Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak final maçında...Bu hafta Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-2, Başakşehir de Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçince şampiyonluk 33. haftaya kaldı. Peki çıkacak üç ihtimale göre şampiyon kim olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
19 Mayıs Pazar günü oynanacak dev maçı kazanan takım matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray-Başakşehir mücadelesinde kazanan taraf, son hafta kaybetse bile en kötü olasılıkla ikili averajla ipi göğüsleyecek.
Ya mücadele berabere biterse? İşler bu noktada karışıyor... Bilindiği gibi Başakşehir'de oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.
Türk Telekom Arena'da zorlu 90 dakikadan kazanan çıkmaz ise iki takımın da puanı 67 olacak ve iş son haftaya kalacak.
Galatasaray'ın Sivasspor, Başakşehir'in ise Alanya ile oynayacağı mücadelelerde sürpriz sonuç çıkmaz ise iki takım da 70 puanla ligi bitirecek.
Bu noktada kural gereği ikili averajda deplasman golü uygulaması devreye girmeyecek ve genel averaja bakılacak.
32. hafta sonunda Galatasaray'ın genel averajı 36, Başakşehir'in ise 28.
Yani şampiyonluk genel averaja kalırsa sarı kırmızılılar, büyük bir futbol mucizesi olmadığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
BEŞİKTAŞ'IN KÜÇÜK DE OLSA İHTİMALİ VAR
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u bugün yenmesi halinde şampiyonluğun küçük de olsa üçlü averaja kalma durumu var. Bunun için Galatasaray-Başakşehir maçının beraberlikle tamamlanması şart.
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