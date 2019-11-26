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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray Avrupa'da dönüm noktasında! Muhtemel 11'ler

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Galatasaray Avrupa'da dönüm noktasında! Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılı takım, bugün saat 20.55’te Club Brugge’ü konuk edecek. Galatasaray kazanırsa, Avrupa Ligi’ne kalma yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 5. maçında bugün Belçika’nın Club Brugge takımını konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

1 puanla son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı olmayan Galatasaray, bugün kazanarak, Avrupa Ligine kalma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılarda sakat olan Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel sarı kart cezalısı Nzonzi yok. 2 puanlı Brugge’de G.Saray’dan kiralanan Diagne kadroda yer almıyor.

"CLUB BRUGGE İSTANBUL'DA YILIN MAÇINA ÇIKACAK"

Belçika’da yayımlanan De Standaard gazetesi, G.Saray karşılaşmasının Club Brugge için ‘yılın maçı’ anlamını taşıdığını belirterek şunları yazdı: “Club Brugge’ün gruptan çıkmak için ufak da olsa bir şansı var. Senaryo şöyle; Brugge, İstanbul’da kazanacak. Real Madrid ise PSG maçında kazanamayacak. Ardından, 11 Aralık’ta Jan Breydel’de tarihi maça çıkacak.” Gazete, maç kadrosuna alınmayan Diagne’ye de değinerek, “Takımla birlikte İstanbul’a gitmemiş olabilir. Fakat, hâlâ kullanışlı bilgilere sahip. Teknik direktör Clement’e G.Saray ile ilgili önemli detayları aktarmıştır” iddiasında bulundu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol, Rits, Ricca, Diatta, Vanaken, Schrijvers, Okereke

Galatasaray Avrupada dönüm noktasında Muhtemel 11ler

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