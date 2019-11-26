Galatasaray Avrupa'da dönüm noktasında! Muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılı takım, bugün saat 20.55’te Club Brugge’ü konuk edecek. Galatasaray kazanırsa, Avrupa Ligi’ne kalma yolunda önemli bir avantaj elde edecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 5. maçında bugün Belçika’nın Club Brugge takımını konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
1 puanla son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı olmayan Galatasaray, bugün kazanarak, Avrupa Ligine kalma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılarda sakat olan Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel sarı kart cezalısı Nzonzi yok. 2 puanlı Brugge’de G.Saray’dan kiralanan Diagne kadroda yer almıyor.
"CLUB BRUGGE İSTANBUL'DA YILIN MAÇINA ÇIKACAK"
Belçika’da yayımlanan De Standaard gazetesi, G.Saray karşılaşmasının Club Brugge için ‘yılın maçı’ anlamını taşıdığını belirterek şunları yazdı: “Club Brugge’ün gruptan çıkmak için ufak da olsa bir şansı var. Senaryo şöyle; Brugge, İstanbul’da kazanacak. Real Madrid ise PSG maçında kazanamayacak. Ardından, 11 Aralık’ta Jan Breydel’de tarihi maça çıkacak.” Gazete, maç kadrosuna alınmayan Diagne’ye de değinerek, “Takımla birlikte İstanbul’a gitmemiş olabilir. Fakat, hâlâ kullanışlı bilgilere sahip. Teknik direktör Clement’e G.Saray ile ilgili önemli detayları aktarmıştır” iddiasında bulundu.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol, Rits, Ricca, Diatta, Vanaken, Schrijvers, Okereke
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