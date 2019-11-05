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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.11.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Galatasaray, Avrupa'da deplasman galibiyetini unuttu

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Galatasaray, Avrupa'da deplasman galibiyetini unuttu

Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 18 maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 14 yenilgi ve 4 beraberlik aldı - Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada gol atamadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 15 deplasman müsabakasını kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda başarısız performans sergiledi.

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 18 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, söz konusu dönemdeki 18 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda İtalya'nın Juventus, Kazakistan'ın Astana ve Portekiz'in Benfica takımlarıyla yaptığı maçlardan beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak bu sezon grupta Belçika'nın Club Brugge takımıyla yaptığı maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Dış sahadaki son 6 maçta golü yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada da gol atamadı.

Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 6 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde hasret 15 maç

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti ise 15 maç oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 15 karşılaşmada galibiyet alamadı.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan

Galatasaray, sonrasındaki 15 dış saha maçında 3 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 33 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda sadece 5 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 56 karşılaşmanın 5'ini kazanıp, 11'inde berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol gördü.

Galatasaray, Avrupada deplasman galibiyetini unuttu

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