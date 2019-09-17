Galatasaray, Avrupa’da 100. galibiyet peşinde!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, Avrupa’da 100. galibiyet peşinde!
GeriFutbol Galatasaray, Avrupa’da 100. galibiyet peşinde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
17.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Galatasaray, Avrupa’da 100. galibiyet peşinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, Avrupa’da 100. galibiyet peşinde!

Galatasaray, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nda gruplarda yer alma hakkı almıştı.

Sarı-kırmızılılar, A Grubu’nda Fransa’dan Paris Saint Germain, İspanya’dan Real Madrid ve Belçika’dan Club Brugge ile mücadele edecek.

Cimbom ilk maçına da yarın TSİ 19.55’te deplasmanda Brugge karşısında çıkacak.

Avrupa kupalarında 280. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 73 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 279 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.
Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 111. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 110 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

16. kez gruplarda

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan sarı-kırmızılılar, gruplara 7. kez eleme oynamadan dahil oldu. Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa’da iki kupası var

Galatasaray'ın Avrupa'da iki tane de kupası bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk kupasını 1999-2000 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı alarak elde etti. Aslan, daha sonra ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom, Avrupa sahnesinde oynadığı son 17 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 3 defa da berabere kaldı.

Aslan, Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ayhan Akman: 'Fenerbahçe Alanya'ya kaybetti çünkü...'
Galatasaray, Avrupa’da 100. galibiyet peşinde!
Boluspor'da Giray Bulak ile yollar ayrıldı!
Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi!