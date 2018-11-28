Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl kalır?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilerek Devler Ligi'nde yoluna devam etme ihtimalini yok etti.
Galatasaray, evinde Porto ile oynayacağı mücadelede kazanarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.
Sarı-kırmızılarda Avrupa Ligi'ne katılmak için birden çok ihtimal bulunuyor. 4 puanla yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, arkasında 3 puanla gelen Lokomotiv Moskova ile Avrupa Ligi için yarışacak.
Galatasaray evinde Porto ile, Moskova ekibi ise Schalke deplasmanına gidecek. Galatasaray Porto'ya karşı 3 puan alırsa, diğer sonuca bakmadan Avrupa Ligi'ne gidecek. Beraberlik durumunda ise, Lokomotiv'in kazanmaması tur için yeterli olacak.
Aslan kaybetmesi halinde, Lokomotiv Moskova'nın tur için Schalke karşısında kazanması gerekecek.
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