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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.02.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Galatasaray Avrupa arenasına çıkıyor! Galatasaray Benfica son 32 turu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray Avrupa arenasına çıkıyor! Galatasaray Benfica son 32 turu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in köklü ekibi Benfica'yı ağırlayacağı ilk karşılaşma öncesi heyecan dorukta. Aynı zamanda Avrupa kupalarındaki 278. karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray, bu maçın sonunda skor avantajı elde ederek rövanş maçına rahat gitmek istiyor. Peki, Galatasaray Benfica Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde, Galatasaray ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında oynanacak maç öncesi futbolseverler, maça dair yayıncı kuruluş ve saat bilgisi hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Galatasaray'ın taraftarı önünde elde edeceği galibiyet, son 16 turuna yükselmesine büyük katkı sağlayacak. İşte, Galatasaray Benfica son 32 turu maçına ilişkin tüm detaylar...

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla üstlenecek. Karşılaşmada Juan Yuste, dördüncü hakem olarak görev alacak.

Bu kritik müsabakanın canlı yayınlanacağı kanal ise beIN Sports 1 olarak açıklandı. Öte yandan Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

GALATASARAY BU TURA NASIL GELDİ?

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.

BENFİCA BU TURA NASIL GELDİ?

Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Diagne ile öykü değişecektirFutbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Benfica maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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DİAGNE MAÇTA FORMA GİYEBİLECEK

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.

PORTEKİZ EKİBİNDE KRİTİK EKSİKLER

Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

ASLAN'IN 278. RANDEVUSU

Galatasaray, Benfica maçıyla Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı. Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.

KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMÜŞTÜ

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 20.55'te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

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