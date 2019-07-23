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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.07.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Galatasaray Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı hazırlık maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray, Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgileri merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık karşılaşmaları oynayan Galatasaray, hazırlık maçında bu sefer Almanya'nın köklü ekiplerinden Augsburg'la karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Augsburg maçına ilişkin tüm bilgiler...

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın FC Augsburg takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00'de) başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk hazırlık maçında RB Leipzig'in karşısına çıkmış sahadan ve 3-2 mağlubiyetle ayrılmılmıştı.

 

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