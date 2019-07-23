Galatasaray Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı hazırlık maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray, Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgileri merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık karşılaşmaları oynayan Galatasaray, hazırlık maçında bu sefer Almanya'nın köklü ekiplerinden Augsburg'la karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Augsburg maçına ilişkin tüm bilgiler...
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın FC Augsburg takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00'de) başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan canlı yayınlanacak.
Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk hazırlık maçında RB Leipzig'in karşısına çıkmış sahadan ve 3-2 mağlubiyetle ayrılmılmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle