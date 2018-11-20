Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray Atiker Konyaspor maçı bu hafta kritik bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray bu hafta kendi sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Lider olma şansını yükseltmek isteyen Galatasaray kendi evinde kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Peki, Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda hedefli dar alan oyunlarının ardından sınırlı alanda çift kale oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldığı ifade edildi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray Konyaspor maçı bu hafta 24 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
KONYASPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda fitness çalışmasıyla başladı.
Antrenmana, sahada çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam edildi. Futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla tamamladı.
Tedavileri süren Selim Ay, Mücahit Atalay ve Paolo Hurtado ile milli takımlardan henüz dönmeyen Serkan Kırıntılı ve Abdou Razack Traore antrenmana katılmadı.
Milli takımlardan dönen Deni Milosevic ile Nejc Skubic ise bir süre takımdan ayrı çalıştıktan sonra aktif dinlenme yaptı.
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