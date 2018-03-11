Galatasaray Atiker Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, Atiker Konyaspor karşısında ciddi bir mücadele verecek. Ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan için çabalayacak olan Galatasaray, galibiyet elde etmesi halinde 3 puan farkla liderlik koltuğundaki yerini garantiye alacak. Peki, Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

GALTASARAY ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. 11 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

GALATASARAY MAÇA HAZIR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Atiker Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alana oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, bu antrenman sonrası Atiker Konyaspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 33 lig maçından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 68 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.



Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.



Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'da 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.



KONYASPOR'UN HASRETİ



Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor.



Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.



GALATASARAY EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ



Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.



Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı.



Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.



Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

34. RANDEVU

Galatasaray ile A. Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekinin 68 golüne, Konya 18 golle cevap verdi.



GALATASARAY, EN SON 2003 YILINDA YENİLDİ

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 21 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Bu 21 maçta Aslan, 18 kez galip gelirken, 4 kez berabere kaldı.



BU SEZON 4. KEZ OYNAYACAKLAR

İki takım bu sezon ligde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere 3 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray, 2 kez galip gelirken, 1 maçta da rakibiyle yenişemedi.



TÜRK TELEKOM’DA SERİ 18 MAÇ

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 18 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan karşılaşamalarda 16 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.



CEZA SINIRINDAKİLER

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray’da Feghouli ve Mariano, ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu bu karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



DÜDÜK HALİL UMUT MELER’DE

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’n yardımcılıkların Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak. Sarı-kırmızılılar, Halil Umut Meler’in yönettiği 5 karşılamanın 4’ünden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.