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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGalatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
11.03.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ile liderlik mücadelesi kaldığı yerden devam edecek. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, 3 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de şu ana kadar 33 kez karşılaşan taraflardan Galatasaray'ın rakibi karşısında 26 galibiyeti bulunuyor. Peki, Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

Galatasaray Atiker Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, Atiker Konyaspor karşısında ciddi bir mücadele verecek. Ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan için çabalayacak olan Galatasaray, galibiyet elde etmesi halinde 3 puan farkla liderlik koltuğundaki yerini garantiye alacak. Peki, Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

GALTASARAY ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. 11 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

GALATASARAY MAÇA HAZIR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Atiker Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alana oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, bu antrenman sonrası Atiker Konyaspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 33 lig maçından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 68 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'da 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

KONYASPOR'UN HASRETİ

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

GALATASARAY EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.
İstanbul'da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

34. RANDEVU
Galatasaray ile A. Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekinin 68 golüne, Konya 18 golle cevap verdi.

GALATASARAY, EN SON 2003 YILINDA YENİLDİ
Galatasaray, ligde Konyaspor’a 21 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Bu 21 maçta Aslan, 18 kez galip gelirken, 4 kez berabere kaldı.

BU SEZON 4. KEZ OYNAYACAKLAR
İki takım bu sezon ligde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere 3 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray, 2 kez galip gelirken, 1 maçta da rakibiyle yenişemedi.

TÜRK TELEKOM’DA SERİ 18 MAÇ
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 18 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan karşılaşamalarda 16 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.

CEZA SINIRINDAKİLER
Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray’da Feghouli ve Mariano, ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu bu karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER’DE
Galatasaray ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’n yardımcılıkların Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak. Sarı-kırmızılılar, Halil Umut Meler’in yönettiği 5 karşılamanın 4’ünden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.

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