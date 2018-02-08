Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray yarı final için sahada.. Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Peki Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray bu akşamki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek. Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak salonda bir çalışma gerçekleştirildi. Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçına ilk 11’de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması; diğer futbolcular ise core stabilizasyon egzersizleri yaptı. Antrenman programının saha çalışması kısmına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu üzerinde duruldu. İdmanın devam eden bölümünde dörde dört ve iki jokerli dar alan oyunu oynandı.
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