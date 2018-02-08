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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGalatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
08.02.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray yarı final için sahada.. Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Peki Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray bu akşamki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek. Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak salonda bir çalışma gerçekleştirildi. Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçına ilk 11’de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması; diğer futbolcular ise core stabilizasyon egzersizleri yaptı. Antrenman programının saha çalışması kısmına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu üzerinde duruldu. İdmanın devam eden bölümünde dörde dört ve iki jokerli dar alan oyunu oynandı.

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