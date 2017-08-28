Galatasaray Asamoah için teklif yükseltti

Galatasaray Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Genoa maçında kadroya alınmayan Ganalı yıldız için sarı-kırmızılıların fiyat artırdığı ifade edildi.
Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Asamoah için yaptığı teklifi 10 milyon Euro'ya çıkardı.
Benedikt Howedes'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Torino temsilcisinin bu transferin gerçekleşmesiyle Asamoah konusunda nihai kararını vereceği belirtildi.
Öte yandan Juve'nin sarı-kırmızılılardan gelen bonuslala birlikte 10 milyon Euro'luk teklif için yarın cevap vereceği dile getirildi. Höwedes transferinin Asamoah'ın gidişi için kilit unsur olacağı vurgulandı.