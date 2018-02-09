Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriGalatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Futbol Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Cenk Tosun için karar verildi! Oynayacak mı...

Futbol
dha
09.02.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde hazılıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda dünkü maçta görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İdman koşu ile başlarken pas çalışması ile devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Hakan Balta, Selçuk İnan ve gribal enfeksiyonu bulunan Belhanda çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Denayar ile Fernando ise yapılan antrenmanda yer almadı.

Galatasaray kaptanı Selçun İnan, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir Grup Sivasspor maçından beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirten Selçuk İnan, "Antalyaspor maçı ile beraber seri galibiyetler yakalamak ve taraftarımızla beraber şampiyonluk havasına girmek istiyoruz" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN PARÇASI OLMAK"

Teknik direktör Fatih Terim’in çocukluğundan beri kendisini tanıdığını söyleyen İnan, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Oynamadığım süre boyunca takımın yanında olmaya çalıştım. Bunun neticesini de aldım. Önemli olan takımın parçası olmak. Hep böyle olmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"BERABER UYUM İÇİNDE OLURSANIZ HERKESİN PERFORMANSI YUKARIYA DOĞRU GİDER"

Selçuk İnan, Süper Lig’in ilk yarısında oynamadığı dönemle ilgili olarak, "Geçmişle ilgili konuşmak çok fazla sevdiğim bir şey değil, istediğim bir şey de değil. 5 aylık süreçte belki de kendim değildim ama bundan sonra böyle olmayacak diye söylemiştim zaten. Takım iyi olunca, arkadaşlarınızla iyi anlaşırsanız, beraber uyum içinde olursanız herkesin performansı yukarıya doğru gider. Biz de bunu gayet düzgün bir şekilde gösteriyoruz. Oynamayan arkadaşlarım, şimdi çok iyi durumdalar. Dediğim gibi 5 aylık süreç geçmişte kaldı. Bundan sonra inşallah daha iyi olacağız" diye konuştu.

"NAGATOMO KARİYERİ BELLİ BİR OYUNCU"

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında takıma dahil ettiği Nagotomo ile ilgili konuşan Selçuk İnan, "Nagatomo zaten kariyeri belli bir oyuncu. Ama onun yanında çok iyi ve çok sıcak bir insan. Bu da işini kolaylaştırdı. Fernando ve Ndiaye ise önemli oyuncular. Bu tür oyuncuların eksikliğini zaman zaman hissedebilirsiniz. Ama Fatih Hoca’nın takımlarında kim oynadıysa ötekini aratmadı. Zaten bunu sağlarsanız şampiyonluklar gelir. Belki bazı zamanlarda aradığımız anlar oldu ama inşallah bundan sonra aratmayız" dedi.

"DEĞİŞİKLİKLERDE SÜREKLİ ZAMAN KAYBI OLUYOR"

Yönetim değişikliklerinin takımı etkilediğini söyleyen kaptan Selçuk İnan, "Galatasaray’da 7. senem bitiyor. 3-4 kere herhalde yönetim değişikliğine şahit oldum. Her ne kadar Biz futbolcuyuz, profesyoneliz, etkilenmiyoruz desek de mutlaka etkileniyoruzdur. Kolay değil insanlara alışmak, İnsanlardan sözler almak. Onlara yardımcı olmak, onların bizi tanıması, bizim onları tanımamız ve güvenmemiz. Bunlar bir süreç. Dolayısıyla sürekli zaman kaybı oluyor değişikliklerde. İnşallah camia için hayırlısı neyse, istikrarlı olan neyse o olsun" açıklamasını yaptı.

SELÇUK İNAN’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan 33 yaşına giren Selçuk İnan için idmanı takip eden gazeteciler doğum günü kutlaması yaptı. Sürpriz doğum günü kutlamasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten İnan, teşekkür ederek kendisi için getirilen pastanın mumlarını üfledi ve dilek tuttu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: Risk...

İşte F.Bahçe'nin peşindeki oyuncular!

Van Persie fırtınası! Hollanda'da uçuşta...

Google Kış Olimpiyatları'nı unutmadı - 2018 oyunları hangi kanalda yayınlanıyor?