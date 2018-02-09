Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde hazılıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda dünkü maçta görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İdman koşu ile başlarken pas çalışması ile devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Hakan Balta, Selçuk İnan ve gribal enfeksiyonu bulunan Belhanda çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Denayar ile Fernando ise yapılan antrenmanda yer almadı.



Galatasaray kaptanı Selçun İnan, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir Grup Sivasspor maçından beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirten Selçuk İnan, "Antalyaspor maçı ile beraber seri galibiyetler yakalamak ve taraftarımızla beraber şampiyonluk havasına girmek istiyoruz" dedi.



"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN PARÇASI OLMAK"



Teknik direktör Fatih Terim’in çocukluğundan beri kendisini tanıdığını söyleyen İnan, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Oynamadığım süre boyunca takımın yanında olmaya çalıştım. Bunun neticesini de aldım. Önemli olan takımın parçası olmak. Hep böyle olmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.



"BERABER UYUM İÇİNDE OLURSANIZ HERKESİN PERFORMANSI YUKARIYA DOĞRU GİDER"



Selçuk İnan, Süper Lig’in ilk yarısında oynamadığı dönemle ilgili olarak, "Geçmişle ilgili konuşmak çok fazla sevdiğim bir şey değil, istediğim bir şey de değil. 5 aylık süreçte belki de kendim değildim ama bundan sonra böyle olmayacak diye söylemiştim zaten. Takım iyi olunca, arkadaşlarınızla iyi anlaşırsanız, beraber uyum içinde olursanız herkesin performansı yukarıya doğru gider. Biz de bunu gayet düzgün bir şekilde gösteriyoruz. Oynamayan arkadaşlarım, şimdi çok iyi durumdalar. Dediğim gibi 5 aylık süreç geçmişte kaldı. Bundan sonra inşallah daha iyi olacağız" diye konuştu.



"NAGATOMO KARİYERİ BELLİ BİR OYUNCU"



Sarı-kırmızılı takımın devre arasında takıma dahil ettiği Nagotomo ile ilgili konuşan Selçuk İnan, "Nagatomo zaten kariyeri belli bir oyuncu. Ama onun yanında çok iyi ve çok sıcak bir insan. Bu da işini kolaylaştırdı. Fernando ve Ndiaye ise önemli oyuncular. Bu tür oyuncuların eksikliğini zaman zaman hissedebilirsiniz. Ama Fatih Hoca’nın takımlarında kim oynadıysa ötekini aratmadı. Zaten bunu sağlarsanız şampiyonluklar gelir. Belki bazı zamanlarda aradığımız anlar oldu ama inşallah bundan sonra aratmayız" dedi.



"DEĞİŞİKLİKLERDE SÜREKLİ ZAMAN KAYBI OLUYOR"



Yönetim değişikliklerinin takımı etkilediğini söyleyen kaptan Selçuk İnan, "Galatasaray’da 7. senem bitiyor. 3-4 kere herhalde yönetim değişikliğine şahit oldum. Her ne kadar Biz futbolcuyuz, profesyoneliz, etkilenmiyoruz desek de mutlaka etkileniyoruzdur. Kolay değil insanlara alışmak, İnsanlardan sözler almak. Onlara yardımcı olmak, onların bizi tanıması, bizim onları tanımamız ve güvenmemiz. Bunlar bir süreç. Dolayısıyla sürekli zaman kaybı oluyor değişikliklerde. İnşallah camia için hayırlısı neyse, istikrarlı olan neyse o olsun" açıklamasını yaptı.



SELÇUK İNAN’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI



Öte yandan 33 yaşına giren Selçuk İnan için idmanı takip eden gazeteciler doğum günü kutlaması yaptı. Sürpriz doğum günü kutlamasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten İnan, teşekkür ederek kendisi için getirilen pastanın mumlarını üfledi ve dilek tuttu.